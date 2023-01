Kétszáz éve írta Kölcsey Ferenc a Himnuszt – a nap hírei

Ma van a magyar kultúra napja és a Himnusz születésének 200. évfordulója. 1823-ban ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a magyarság nemzeti imádságának kéziratát Szatmárcsekén. Az ünnep alkalmából a magyarság itthon és szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szatmárcsekén istentiszteletet tartottak, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt. A kormányfő beszédében hangsúlyozta: ezeréves távlatban sincs másik darabja a magyar kultúrának, amely képes lenne úgy felemelni a szívünket mint a himnusz. Hozzátette: ha egyetlen műbe kellene sűríteni mindent, ami a magyart magyarrá teszi, akkor az csak a Himnusz lehetne. A kormányfő üdvözletét küldte Veszprémnek, amely idén Európa kulturális fővárosa.

A kultúra nemcsak művészi alkotások, festmények vagy muzsika összessége, hanem az emberről alkotott kép, hogy mit gondolunk magunkról és a másik emberről – erről már Veszprémben, a Veszprém-Balaton Európa Kulturális fővárosa 2023 programjainak központi helyszínén beszélt az innovációs és kulturális miniszter. Csák János kiemelte: a kultúra a világlátásunk, az életmódunk és az észjárásunk, anélkül nincs önazonosságunk és nem vagyunk cselekvőképesek.

Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagynak és Varnus Xavér orgonaművésznek ítélte oda a Kölcsey-emlékplakettet a Kölcsey Társaság kuratóriuma. A rangos irodalmi-művészeti elismerést a magyar kultúra napja alkalmából tartott szatmárcsekei ünnepségen adták át. Kiosztották a Kölcsey-emlékérmet is: a kitüntetéssel a társaság három korábbi tisztségviselőjét, Jánosi Zoltán irodalomtörténészt, a szervezet korábbi elnökét, Szabó István ügyvezető elnököt és Kasztovszki László titkárt jutalmazták.

A kormány célja, hogy több szempontból is kiszámítható jövőképet nyújtson a családoknak – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Csák János a Kossuth rádióban kifejtette: fontos, hogy a vágyott gyermekek minél előbb megszülethessenek és a gyermekvállalás ne legyen anyagi teher. Az is cél, hogy segítsék azokat a szülőket, akik otthon szeretnének maradni és azokat is, akik visszamennének dolgozni. Csák János az Erasmus ösztöndíjprogramra és a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramra kitérve kiemelte: meglátása szerint lesz megegyezés a kormány és az Európai Bizottság között. Beszélt arról is, hogy az elmúlt 5 évben elkezdődött modellváltás nyomán a felsőoktatási intézmények is sokat fejlődtek a publikációk, a hallgatói létszámok és a nemzetközi rangsorok tekintetében. Azt is kiemelte, hogy a területéhez tartozó intézmények szinte mindegyike képes volt az energiatakarékosságra is.

A békéhez a fiatalok ereje kell, ezért van szükség a fiatalításra a Magyar Honvédségben - mondta a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a magyar kultúra napja és a Petőfi-emlékév alkalmából Kaposváron hangsúlyozta: a lánglelkű költő egy olyan haderőnek vált a hősévé, amely jóformán a semmiből, pillanatok alatt alakult és vált képessé a nagy, ám elbizakodott császári haderő legyőzésére. Kiemelte: az 1848-as magyar haderő a fiatalok hadereje volt, az ő energiájukra, tettvágyukra, természetes lendületükre épült, és most is erre az energiára van szükség.

Az orosz házelnök szerint globális katasztrófához fog vezetni, ha Ukrajnát támadófegyverek látják el. Vjacseszlav Vologyin szerint Washington és a NATO-országok fenyegetőznek, amikor ilyen haditechnika átadásáról beszélnek. Az orosz politikus azt is mondta, hogy tarthatatlan az a más országokban megfogalmazott érvelés, amely szerint a nukleáris hatalmak korábban nem használtak tömegpusztító fegyvereket helyi konfliktusokban. A Duma elnöke szerint az amerikai kongresszus tagjainak, a Bundestag tagjainak, a francia nemzetgyűlésnek és más európai parlamenteknek tudatában kell lenniük az emberiséggel szembeni felelősségüknek.

Szombaton is több mint 12 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Több mint 5 ezren az ukrán-magyar, több mint 7 ezren a román-magyar határszakaszon léptek be az ország területére. A rendőrség 193 embernek állított ki 30 napig érvényes ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 42 ember, köztük 23 gyermek vonattal érkezett Bud