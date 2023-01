Novák Katalin: a horvátok és a magyarok orvosolhatják az EU bajait

Horvátország és Magyarország is olyan közép-európai ország, amely segíthet az Európai Uniónak (EU) erősebbé válnia - mondta el Novák Katalin köztársasági elnök Zoran Milanovic horvát államfővel tartott közös nemzetközi sajtótájékoztatóján a Sándor-palotában Budapesten.

Novák Katalin hét pontban foglalta össze a megbeszélésen elhangzottakat. Téma volt az orosz-ukrán háború, az illegális migráció feltartóztatása, az EU nyitása a Nyugat-Balkán felé, az infrastrukturális összeköttetés erősítése, az energetikai együttműködés bővítése, megoldások keresése a demográfiai válságra és a kisebbségek ügye.

A köztársasági elnök kiemelte, hogy Magyarország üdvözli Horvátország schengeni tagságát és az euró bevezetését, valamint szólt a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról és turizmusról is.

A magyar köztársasági elnök emlékeztetett arra, hogy ez Zoran Milanovic első hivatalos látogatása Magyarországon, s a horvát államfő bátor kiállása sokban segíthet az európai vezetők tisztánlátásában. Novák Katalin hozzátette, hogy tavaly ünnepelte a két ország a diplomáciai kapcsolatok fennállásának 30. évfordulóját.

A magyar államfő elmondta, hogy az adatok szerint tavaly a 600 ezret is meghaladta a Magyarországról Horvátországba utazó turisták száma. Szólt a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról is, amelyek kiemelkedőek és dinamikusan növekednek, hiszen

Horvátország Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere, míg Magyarország Horvátország számára a negyedik.

A hét pontról, amelyekben egyeztettek és egyetértenek, elmondta: elítélik az orosz agressziót, támogatják Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, a békére kell törekedni. Az infrastrukturális összeköttetés erősítésével kapcsolatban kiemelte, hogy további alsóbbrendű utak kiépítését is fontosnak tartanak.

Novák Katalin a demográfiai válsággal való szembenézésről szólva kijelentette, hogy a családok támogatásával van lehetőség megfordítani a gyermekek számának csökkenését.

A kisebbségek ügyéhez kapcsolódva megköszönte a horvát hozzáállást, mivel a Horvátországban élő magyarok támogatásra és megértésre számíthatnak. Az energetikai együttműködéssel kapcsolatban pedig elmondta, hogy Magyarország kiemelten számít Horvátországra energiaellátásunk diverzifikálásában. Zoran Milanovic: a szankciók nem működnek Az Oroszország elleni szankciók nem működnek, óriási bajt okoznak - mondta a horvát köztársasági elnök kérdésre válaszolva a magyar államfővel tartott budapesti nemzetközi sajtótájékoztatón. Zoran Milanovic hozzáfűzte: az a fő kérdés, "magunknak" mekkora károkat okozunk. Kijelentette: Horvátország energetikai problémái más jellegűek, mint Magyarországé, de azt szeretné, hogy "minél kevesebb képmutatás legyen" és minél világosabb szabályok. Kitért arra is, hogy az orosz-ukrán háború ügyében Washingtonnak és Moszkvának "beszélnie kellene egymással". Zoran Milanovic értékelése szerint Magyarország és Horvátország között a kapcsolatok jók és a legtöbb területen egyetértés van. Úgy fogalmazott, hogy Magyarország és Horvátország szomszédos országok, egymás mellett él több mint ezer éve és igazán komoly ellentét még sosem volt a két állam között. A horvát államfő fontosnak tartja, hogy az egyes országoknak joga legyen a saját ügyeiket saját stílusuk szerint rendezni. Mint mondta, az erő uralma helyett a jog uralmára szavaz, mert akkor nem lehet egy kérdést többféle módon, sokszor "pletykaszinten magyarázni". Ha az unió tovább akar lépni, akkor el kell fogadnia a különbözőségeket, amelyek léteznek az egyes államoknál - vélekedett. Jelezte: az Európai Egyesült Államok gondolatát nem támogatják, Horvátország nem azért lépett be az unióba, hogy egy nagy gépezet kis csavarja legyen, szeretné megőrizni a jövőben is nyitottságát. A szomszédos ország államfője további kérdésre a Magyarországot érő korábbi "brüsszeli terrorizálásról" szóló kijelentését kiegészítve azt mondta: a legakutabb probléma, amikor világos kritériumok nélkül, "az erősebb ököljogán" döntenek a pénzügyi támogatások odaítéléséről. Nem egyszerű döntés lemondani egy nemzeti valutáról, de Horvátország ezt a döntést meghozta - utalt az euró bevezetésére a szomszédos országban. A schengeni övezethez való horvát csatlakozással összefüggésben örömét fejezte ki, hogy a magyar-horvát határon megszűnt az ellenőrzés, ezt a funkciót Horvátországnak a déli határán át kell vennie. Az INA és a MOL viszonyát firtató kérdésre azt mondta, ezt az ügyet a megbeszélésen egyáltalán nem érintették.

Az államfő újságírói kérdésre válaszolva emlékeztetett arra, hogy Kárpátalján 150 ezer magyar ember él, akiknek a jogait megnyirbálják, ez a fennálló háború nélkül is elfogadhatatlan. Az ukrán kisebbségi törvény jelenlegi változata Magyarország számára nem elfogadható, mert a kárpátaljai magyar kisebbség tagjainak nehézséget okoz - hangsúlyozta. Hozzátette: mivel a párbeszéd híve, ukrajnai és kárpátaljai látogatásakor is felhozta ezt a témát, valamint levélben jelezte az ukrán elnöknek, hogy Magyarországnak milyen szempontjai vannak a kisebbségi törvény megalkotásával kapcsolatban - szögezte le Novák Katalin.

