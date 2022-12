Könnyen jött, könnyen ment - elszórták a lottó nyereményt

Anikó és egykor hajléktalan férje, a tönk szélén állt, amikor 2013-ban, 636 millió forintot nyertek a lottón - írja a blikk.hu. Mostanra azonban már sok mindenről le kellett mondaniuk, kifolyt a pénz a kezük közül.

A szinte mélyszegénységben élő házaspár azonban rosszul használta fel a hirtelen rájuk szakadt vagyont. Hatalmas házat vettek maguknak, lakásokat a gyerekeinek, balatoni nyaralót és még egy luxus autót is pedig egyiküknek sincs jogosítványa. Sofőrt fogadtak, aki fizetésért furikázta őket. De a legnagyobb veszteséget az a kávézó okozta, ahova főleg szenvedély betegeket vártak. Ők ha nem is ingyen, de jelentős kedvezménnyel fogyaszthattak, aminek óriási veszteség lett az eredménye.

Végül, 2017-ben be is kellett zárni, mert a tulajdonosok milliós adótartozást halmoztak fel.

Mára csak a nagy ház maradt, ahol élnek és a gyerekek lakásai. Most azon gondolkodnak, hogy a házat is eladják, mert már nem tudják fizetni a hatalmasra nőtt rezsit. Közben a sorozatos kudarcok lelkileg is megviselték a házaspárt. A férj egészsége nagyon leromlott, felesége pedig az aggodalom miatt sztrókot kapott. Az asszonynak ráadásul rendszeresen kell dialízisre is járnia, mivel a veséi sem működnek megfelelően. Csak az vigasztalja őket, hogy legalább a gyerekeiknek tudtak lakásokat vásárolni.

A házaspár viszont lassan visszacsúszik oda, ahonnan egykor a hatalmas lottó nyeremény kirántotta őket.

