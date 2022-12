Egyre többen jöttek az ingyen ebédért, hatezer ember lakott jól a héten

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén is 6 napon keresztül szervezte meg hagyományos adventi-karácsonyi szeretetvendégségét, ahol naponta 1000 adag meleg étel várták a rászorulókat Csepelen. Tapasztalataik alapján az 1000 adag étel minden nap másfél-két óra alatt el is fogyott, a sor pedig napról napra hosszabb lett, ahogyan terjedt a híre a segélyakciónak – számolt be Gáncs Kristóf. A kommunikációs igazgató hozzátette, a segélyszervezett – csaknem száz önkéntes segítségével – igyekezet mindent megtenni azért, hogy a szeretetvendégség mindenki számára egy igazi karácsonyi ünnep legyen.

A segélyszervezet arra is odafigyelt, a rászorulóknak kínált egy tál meleg étel valóban tartalmas legyen, és amivel meg tudják örvendeztetni a sorban állókat. A teljesség igénye nélkül volt székelykáposzta, pörkölt, sült csirkecomb, amik mellé minden nap jutott valamilyen sütemény, meleg tea és szaloncukor. Mindezt egy fűtött sátorban, karácsonyi zene mellett és sok-sok kedves önkéntes mellett fogyaszthatták el a rászorulók – fogalmazott Gáncs Kristóf, kiemelve:

a segélyszervezet nagyon hálás mindazoknak, akik támogatták az akciót, beleértve a 1353-as telefonszámra érkező hívásokat,

amiknek köszönhetőn mind a 6 ezer adag meleg ételnek meglett a „gazdája”.

Azokkal a hírekkel kapcsolatban, hogy csökkenni látszik a támogatási kedv-lehetőség, a kommunikációs igazgató azt mondta: az Ökumenikus Segélyszervezet abban hisz, hogy „a sok kicsi sokra megy csodája” lehet az, ami átsegíthet az ilyen időszakokon. Egyetértett azzal, hogy

jelenleg nehezebb kérni az emberektől,

hiszen mindenki érzékeli az áremelkedéseket, a rezsi- és az élelmiszerárak drasztikus növekedését, mégis, úgy véli, 250 forintot talán mindenki tud arra szánni – a 1353-as szám hívásával –, hogy kifejezze szolidaritását.

„Ha ezt nagyon sokan megteszik, akkor képesek vagyunk együtt nagyon komoly erőt mutatni” – tette hozzá a segélyszervezet kommunikációs igazgatója, kiemelve, hogy az elmúlt hetekben több százezren tárcsázták az adományvonalat, amit mindenkinek nagyon köszönnek. Végül arra is emlékeztetett, hogy az ilyenkor indított gyűjtések nemcsak az ünnepi segélyakciókat finanszírozzák, hanem a segélyszervezet egész éves munkájához is nagyon komoly hozzájárulást jelentenek.

Nyitókép: Ökumenikus Segélyszervezet/Facebook