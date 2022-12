Felvette majd hatmilliós jutalmát Solymár polgármestere, fontos dologra kellett a pénz

Már be is fizettem egyetlen ingatlantulajdonom, a solymári családi házam hitel-előtörlesztésére - mondta a 24.hu-nak Szente Kálmán amikor jutalmáról kérdezték. Solymár polgármestere 6 havi fizetésének megfelelő jutalmat kapott. Ez csaknem 6 millió forint.

A testületi határozatból az is kiderült, hogy képviselő-társai elégedettek voltak a munkájával. Az áll a dokumentumban: "egy jó polgármester akkor végzi jól a dolgát, ha pályázatokon indul, ha kezeli a válsághelyzetet, mint ahogyan a vízhiánykor is történt". A vízhiánnyal kapcsolatban az Infostarton július elején azt írtuk: "Solymáron péntek délután óta a Magyar Honvédség is segíti a település vízellátását".

Szente Kálmán a lap szerint azzal is érvelt jutalma mellett, hogy "Solymár szerencsére kiváló gazdasági helyzetben van".

Mint arról mi is beszámoltunk, egy novemberi Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kérdésre azt válaszolta: nem méltányos a jutalmazás, de az önkormányzatok autonómok. Akkor a fóti polgármester 6 havi jutalma apropóján kérdezték. A fóti városvezető ezek után visszakozott és nem vette fel a pénzt.

Nyitókép: Pixabay