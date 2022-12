Még a héten új bizottsági értékelés készül Magyarországról - a nap hírei

Még a héten új értékelést készít az Európai Bizottság arról, hogy miként teljesíti Magyarország az uniós pénzek folyósításához szükséges feltételeket. Döntés akár már a jövő heti nagyköveti ülésen is születhet – hangzott el az uniós pénzügyminiszterek ülése után. Az Ecofin mai tanácskozásán Magyarország megakadályozta az Ukrajna támogatására tervezett közös uniós hitelfelvételről szóló döntést. Az ülés után a soros elnökséget adó Csehország pénzügyminisztere kijelentette, hogy egyetlen csomagba tartozik a magyar helyreállítási program elfogadása, az Ukrajnának szánt közös uniós támogatás és a globális minimumadó második pillérének elfogadása, így ha az egyik elemről nincs megállapodás, akkor semelyikről sincs megállapodás.

Újraindította a százhalombattai Dunai Finomítót a Mol, de a társaság szerint nem oldódnak meg egyik napról a másikra az ellátási problémák - a teljes kapacitás elérése több hetes folyamat. A Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy a Mol teljes kapacitása nem elég a magyar piaci igények kielégítéséhez, ehhez mintegy 30 százalék import is kell. Bacsa György hozzátette: a hálózat egynegyede körülbelül 70 töltőállomás teljesen leürült.

Valószínűleg sikerült megelőzni Európában a súlyos téli földgázhiányt és várhatóan az euróövezeti gazdaság sem tölti a jövő év egészét recesszióban - áll a Fitch Ratings friss negyedéves világgazdasági előrejelzésében. A nemzetközi hitelminősítő arra számít, hogy az euróövezeti gazdaság az idei negyedik negyedévben recesszióba kerül, 2022 egészében ugyanakkor az eddig vártnál lendületesebben, átlagosan 3,3 százalékkal fog emelkedni az előzőleg kalkulált 2,9 százalékos GDP-növekedés helyett.

Az energiaválság példátlan lendületet adott a megújuló energiaforrások piacának – hívja fel a figyelmet a Nemzetközi Energiaügynökség. A szervezet előrejelzése szerint 2025-ig a nap- és a szélenergia az elektromosság elsődleges forrásává válik, megdöntve a szén vezető szerepét. Az ügynökség becslése szerint a világ megújuló energiaforrásainak kapacitásnövekedése 2022 és 2027 között elérheti a 2400 gigawattot.

Magyarországnak létérdeke, hogy a nyugat-balkáni országok minél gyorsabban az Európai Unió tagjává váljanak - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy csak Szerbia segítségével lehet végleg lezárni a migrációs útvonalat, illetve, hogy az energiabiztonság szempontjából is fontos a nyugat-balkáni integráció, mivel jelenleg gázt is csak Szerbia felől kapnak biztonságosan a magyar családok és vállalkozások.

A diákhitelekre is kiterjeszti a kamatstopot a kormány - erősítette meg a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A döntés értelmében jövőre is az idei szinten, 4,99 százalék lesz a szabad felhasználású diákhitel kamata. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint a kamatot a duplájára, több mint 10 százalékra kellett volna felemelni, de ezzel több mint 100 ezren kerültek volna nehéz helyzetbe. A Képzési Hitel és a Diákhitel 2 továbbra is kamatmentesen lesz elérhető a felsőoktatásban tanulóknak.

Visszaesett a magyar bankok és biztosítók nyeresége az MNB friss felügyeleti statisztikái szerint. A magyar bankszektor 328 milliárd forintos, a biztosítási szektor 21 milliárd forintos adózás utáni nyereséget ért el 2022 első három negyedévében. A bankok profitja ezzel 34 százalékkal, a biztosítóké 66 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A lakossági hitelpiac is zsugorodásnak indult. Az egy évvel korábbi szint felére esett a lakáshitelek új kihelyezése a bankoknál.

A magyar lakosság alig tizedének van nyugdíjbiztosítása a Magyar Biztosítók Szövetsége felmérése szerint. A Mabisz azt közölte: összesen mintegy 445 ezer nyugdíjbiztosítási szerződés jut a 4,9 milliós aktív korú népességre. A szervezet közleményében felidézte: Magyarországon 2014 óta ösztönzi az állam az öngondoskodást, azóta vehető igénybe adójóváírás a nyugdíjbiztosítások díjai után, ami a befizetések 20 százaléka, maximum 130 ezer forint.

Megalakult a Budapesti Képviselők Csoportja a Parlamentben. Az ellenzék fővárosi képviselői alapítottak önálló csoportot, azzal a céllal, hogy Budapest hatékonyabban hallassa a hangját az Országgyűlésben. A csoport elnöki tisztségét félévente rotációs alapon töltik be. A csoport vezetője a DK-s Gy. Németh Erzsébet lesz.

Feloszlatta a csepeli Fidesz-szervezetet a párt alelnöke, a csepeli választókerület elnöke. A 24.hu úgy tudja, Németh Szilárd a lépésről nem tájékoztatta előzetesen a tagságot. A háttérben a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos és a kerület polgármestere, Borbély Lénárd konfliktusa állhat. A portál beszámolója szerint a kritikus helyzetben öt kormánypárti képviselő az ellenzékkel szavazott több ügyben is a kormánypárti polgármester ellenében. A Demokratikus Koalíció úgy véli, az ellentétek miatt Csepel működésképtelenné vált, és előrehozott választásra lesz szükség.