Matolcsy György válságközeli helyzetről beszélt, Varga Mihály is reagált

Délelőtt 10 órakor kezdődött a parlamentben a Gazdasági Bizottság aktuális ülése, aminek első napirendi pontja Magyar Nemzeti Bank 2021. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója volt. Ezt Matolcsy Görgy, a jegybank elnöke vezette elő, aki szokatlan őszinteséggel bírálta a kormány gazdaságpolitikáját. Az rtl.hu tudósításából kiderült, Matolcsy György meglehetősen negatívan nyilatkozott.

"Szembe kell néznünk azzal, hogy a magyar gazdaság válságközeli helyzetben van" – mondta az MNB elnöke.

Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarországért képviselője az Instagramon idézett a jegybankelnök beszédéből. Eszerint a jegybankelnök többek között azt mondta, hogy "Magyarország válságközeli helyzetben van", "a világ negyedik-ötödik legsérülékenyebb országa”, az EU-ban „hátulról a 4. termelékenységi szint".

A bejegyzés szerint elhangzott, hogy Magyarországon "a második legmagasabb az ikerdeficit Románia után; jövőre a legmagasabb lesz az infláció, 15-18 százalék". Matolcsy azt is mondta, hogy az infláció nem "szankciós" vagy "háborús", mert 2021 nyarától szökött fel az energiaárak emelkedése miatt.

Tordai azt is írta, hogy az MNB elnöke szerint "megbomlott a kormány és jegybank gazdaságpolitikai összhangja - ez sokba kerül." Matolcsy azt mondta, "helytelen a kormány válságkezelési stratégiája", "az ársapkák 3-4%-os inflációs többletet okoznak, azonnal ki kell vezetni ezeket", "Magyarország az egyetlen ország, amely több benzint és gázolajat fogyaszt, mint az energiaválság előtt".

Meglátása szerint az energiahatékonyság a kiút legfontosabb eleme, a jegybank számításai alapján a teljes energiahatékonysági fordulatra 20 ezer milliárd forintot kellene költeni.

A Telexnek több résztvevő is megerősítette, hogy aki csak bent volt, kapkodta a fejét. Úgy tudják, az ellenzék oldaláról az egyes állításokra többször is visszakérdeztek az ellenzékiek, a kormányoldal felől Bánki Erik és Szatmáry Kristóf reagáltak.

Az Országgyűlés ülésén is téma lett Matolcsy György összegzése

A napirend előtti felszólalásokban Z. Kárpát Dániel (Jobbik) értékelése szerint az MNB elnökének "az őszödi beszédhez hasonlítható gazdasági igazságbeszéde" brutális látleletét adta a Fidesz-kormányzásnak. "Azt még a legenyhébb jelzője volt, hogy a szocializmusba nem érdemes visszamenni. Ezt az önök gazdaságpolitikai eszközeiről mondta."

Azt kérte, hogy a kormánypártiak reagáljanak a Matolcsy György által elmondottakra, egyebek mellett arra, hogy Magyarország a világ öt legsérülékenyebb országa között van, hogy helytelen a kormány válságkezelési stratégiája, hogy a 2021-es költségvetés műhiba volt. Hozzátette, a jegybankelnök szerint jövőre 15-18 százalék lehet az infláció.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára rögzítette:

az MNB-nek nincsen kormányzati feladata a gazdaságpolitikában, a jegybank függetlenül végzi a törvényben meghatározott feledatát, így a jegybankelnök véleményét teljesen szabadon mondhatja el.

Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt 12 évben mit tett a kormány azért, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között is a gazdasági növekedés meghaladja a 4 százalékot, míg a munkahelyek száma a 4,7 milliót. Szerinte a magyar kormány kétszer is jól vizsgázott, két válságból is kivezette az országot.

Szólt a munkaalapú társadalom kialakításáról, az adócsökkentésekről, a beruházásokról. Közölte, ez a gazdaságpolitika a helyes út Magyarországnak.

Varga Mihály: baj van, de az mindekit érint

A pénzügyminiszter a Facebookon reagált Matolcsy György szavaira. Azt, írta, a jegybank elnökének igaza van abban, hogy baj van, de a baj mindenkit érint: a magas energiaárak egész Európában recesszió felé viszik a gazdaságokat. Minden ország lépéskényszerbe került, Magyarország is.

"A válságkezelés eredményeként eddig magas maradt a gazdasági növekedés (harmadik negyedévben 4,1 százalék, ami az unióban a hetedik legmagasabb mérték), valamint magas a foglalkoztatottság (4,7 millió ember dolgozik, továbbra is 4 százalék alatt a munkanélküliség). Lehet építeni az elmúlt évek eredményeire" - fogalmazott bejegyzésében. Meglódult a forint vg.hu beszámolója szerint fél százalékot gyengült hirtelen az euró ellenében a forint kora délután. A magyar devizát már hetek óta a 410-es vonal körül rángatják, most is ez történt, és a gyengülés egybeesett azzal, hogy megjelentek Matolcsy György jegybankelnök délelőtt elhangzott kommenárjai egy nemzetközi hírügynökség képernyőin - írta a gazdasági portál.

