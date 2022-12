"Jövő csütörtökön legyen általános sztrájk!" - ezrek tüntettek a tanárokért

A Bajcsy-Zsilinszky úti Klebelsberg Központ előtt tüntettek tudósítások szerint több ezren az oktatás helyzetének javításáért és a héten polgári engedetlenségük, illetve sztrájkjuk miatt elbocsátott pedagógusokért szombat késő délután.

Mint a hvg.hu portálon megjelent, a Tanítanék mozgalom és a Tanárok a Tanárokért nevű csoport mellé csatlakozott a Pedagógus Egység, az Egységes Diákfront, a noÁr, a PDSZ és a PSZ is.

A PSZ felszólalója szerint az oktatási rendszert már csak a pedagógusok hivatástudata tartja életben. A PDSZ képviselője pedig az oktatást irányító belügyminisztert kárhoztatta azért, hogy petíciót átvenni nincs ideje, de tanárokat elbocsátani igen; a vidéken fenyegetett tanárok helyzete ráadásul nehezebb, mivel sok településen nincs másik iskola, mint ahol dolgozhatnak.

A PDSZ a demonstráción azt is javasolta, hogy jövő csütörtökön legyen általános sztrájk.

Az eseményen felszólaltak még diákok szülei is, a diákok pedig virrasztásos eseményeket jelentettek be, illetve ülősztrájkot december 9-re (ugyanezen a napon lehetséges egy köztelevízió elé vonulás is a Flórián térről). Egy diák azt is tudakolta, hogy a kedvezményezett helyzetbe hozott hittanárok miért fontosabbak a többi pedagógusoknál.

Egy tanár megköszönte Pintér Sándornak, hogy aktivizálta a diákságot, és azt üzente a belügyminiszternek, hogy ezt a generációt örökre elveszítette.

Két további felszólaló szerint az oktatás ügyének elengedésével a kormány csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy a boltokban nincs cukor, elzárták az uniós pénzcsapokat, a benzinkutakon pedig nem lehet tankolni.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán