Havasi Katalin: veszélyes a gyerekek oltatlansága az influenzaszezonban

Jelentősen nőtt a felső légúti tünetekkel orvoshoz forduló gyermekek száma, többféle vírus okozza a mostani megbetegedéseket. Már szeptember óta folyamatosan emelkedik a légúti fertőzések száma, az utóbbi egy-két hétben a magas lázzal járó fertőzések száma is megemelkedett. A jórészt influenzaszerű tünetekkel jelentkező gyerekeket részben már az influenzavírus is megbetegítheti, de előfordulnak más hasonló tüneteket okozó vírusok is – mondta érdeklődésünkre Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az influenzavírus terjesztésében kiemelt szerepet játszanak a gyerekek, a szervezetük ugyanis hosszabb ideig üríti a vírust. Egyrészt a gyermekeknek egy-két nappal hosszabb lehet a lappangás ideje is, amikor még nincsenek tüneteik, a környezetet már fertőzhetik, és a betegség lefolyása után, amikor már alig vannak tüneteik, még üríthetik a vírusokat, így ez az idő összességében ez akár nyolc-tíz napot is elérhet.

Havasi Katalin szerint a leggyakoribb tünetek, hasonlóan a felnőttekhez, a következők:

magas láz

izomfájdalmak

gyengeség

rossz közérzet

légúti tünetek, nátha, száraz köhögés, fájdalmas köhögés.

A szövődmények közül kiemelte a középfülgyulladást, a tüdőgyulladást, valamint az arcüreggyulladást. Arra figyelmeztetett, hogy gyakran felülfertőződik az influenza egy bakteriális fertőzéssel, és utána már a baktériumfertőzés tüneteit kell gyógyítani, illetve sokszor tapasztalják azt, hogy az influenzafertőzés után könnyebben kapják el a gyerekek a következő betegséget a közösségben.

A megelőzésre már többféle influenzavakcina áll rendelkezésre, ezek között van olyan is, amelyet már egyéves kor előtt lehet adni a gyermekeknek. Az orrspray formátumú oltást, amely nem jár szúrással, 2 és 18 éves kor között lehet beadni. Azt a vakcinát, amelyet a háziorvosok ingyenesen tudnak biztosítani, hároméves kor felett lehet a gyermekeknek adni.

"Mindhárom vakcina teljesen biztonságos, nem fordult elő Magyarországon influenzaoltás után semmilyen komolyabb mellékhatás, és valóban megvéd attól a betegségtől, amelyről sokan azt gondolják, hogy csak egy kis nátha, de

a Covid óta tudjuk, hogy nátha és nátha között is nagyon nagy különbség van"

– mondta a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

Vészjóslók a gyerekek oltottságáról szóló statisztikák, mert már a felnőttek, a szülők is viszonylag kis számban oltatják magukat, a gyermekeket még kevésbé oltatják be, pedig a gyermekorvos arra figyelmeztetett, hogy a gyermekek is ugyanúgy megszenvedik a magas lázzal, izomfájdalmakkal, rossz közérzettel járó betegséget, emellett a családba általában a gyermekeken keresztül kerül be az influenzavírus, míg ahol a gyermekek be vannak oltva, ott sokkal ritkábban fordul elő a családtagok megbetegedése.

Havasi Katalin szerint három csoportra oszthatók azok a szülők, akik nem oltatják be a gyermekeiket. Van, aki a vakcina ára miatt aggódik, nekik felajánlják az ingyenes oltás lehetőségét. A legtöbben azt gondolják, hogy az influenzaoltásnak lehetnek súlyos szövődményei, erőteljesebb oltási reakció azonban csak a régebbi oltástípusoknál fordulhatott elő, a szakember állítja, hogy a mostani oltásoktól nincsenek súlyos mellékhatások, nem okoznak influenzaszerű megbetegedést. A harmadik csoport pedig a szúrástól szeretné megóvni a gyermekét, de már van lehetőség arra, hogy a szúrás nélküli verziót válasszák.

"Most már elég széles választékuk van a védőoltásoknak, és a szülőknek tudomásul kell venni, hogy a gyerekeknek is ez ez nagyon kellemetlen betegség, közösségbe járó gyerekek nagyon nagy valószínűséggel elkapják az idei szezonban, és a családtagoknak is haza fogják vinni" – mondta Havasi Katalin.

