Tarlós István: a fantomadó kezelhetetlen helyzeteket okozhat

A Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége által szerdán elfogadott úgynevezett fantomadó végeláthatatlan pereket eredményezhet Tarlós István szerint – írja a magyarnemzet.hu.

A volt főpolgármester úgy látja, sokkal szélesebb kört érinthet az új fővárosi sarc, ami még nehezebb helyzetbe hozhat vállalkozásokat. "Amiről most a városvezetők beszélnek, az tulajdonképpen értékalapú adó, ami eleve véleményes, de ki fogja megállapítani az értékeket, amelyek ráadásul állandóan változhatnak?" – nyilatkozta a portálnak Tarlós István annak kapcsán, hogy

a Fővárosi Közgyűlés szerdán elfogadta a fantomadóként is ismert új közterhet.

Szerinte az elképzelés, hogy a tulajdonossal becsültetik fel, kezelhetetlen, és ebből sok per keletkezhet. A korábbi főpolgármester szerint az új adónem, amit a főváros vet ki, és most még csak a Margitszigetre érvényes, számos kérdést nyitva hagy. Mint mondta, az adót a két szállodára akarják kivetni, hacsak a főpolgármester nem akarja a saját létesítményeit is adóztatni. Szintén kérdésként tette fel, mi lesz az irodaházakkal, sportcentrumokkal, egyes éttermekkel, szórakoztató centrumokkal, plázákkal, bennük a térhatású mozikkal, a külön kerületben lévő, de egy fenntartó által működtetett szállodákkal.

A lap azt írta, a Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében jövő év januárjától adót vetnek ki az egymilliárd forintnál többet érő, magántulajdonú ingatlanokra a főváros kezelésében lévő Margitszigeten. A kötelezettség alapja az építmény korrigált forgalmi értéke lesz, mértéke pedig két százalék. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslat is elismeri, hogy a szigeten található, „adótárgynak minősülő építmények” száma alacsony, a várható többletbevétel pedig nem lesz kiemelkedő.

