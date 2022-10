Idén harminc éves OTP Fáy András Alapítvány – amelyet az OTP Bank a társadalom jövőtudatosságának fejlesztése, ezen belül kiemelten a pénzügyi és gazdasági ismeretek bővítése céljával hozott létre. Az alapítvány évente több mint húszezer diáknak tart ingyenes személyes jelenléti és digitális képzéseket – írja az OTP Bank közleményében.

Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója az évforduló alkalmából megalapította a OTP Fáy Oktatási Innovációs Díjat, melyet évente hirdetnek meg három kategóriában:

általános iskola alsó tagozat,

általános iskola felső tagozat

gimnázium.

A díjazottak kiválasztását az oktatás és tudomány, az innováció és digitalizáció területén tevékenykedő szakértőkből álló zsűri végzi majd. Köztük van Polgár Judit sakkozó, Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, Csányi Péter, az OTP Bank digitális üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese, Érdi Péter agykutató, és Csejtei Ildikó, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvezetője.

„Célunk elismerni, támogatni és népszerűsíteni az oktatási eszközök és módszertanok terén kiemelkedő gyakorlatokat és innovatív megoldásokat, amelyek pozitív hatással vannak a tanítás minőségére” – fogalmazott Csányi Sándor.

Az ünnepségen felszólalt Varga Mihály pénzügyminiszter,

aki méltatta az OTP Bank a fiatalok pénzügyi kompetenciáinak fejlesztése érdekében tett több évtizedes erőfeszítéseit: „egy társadalom jövőtudatosságának alapvető részét képezi a pénzügyi tudatosság. Minden olyan törekvés, amely ennek a fejlesztését célozza, egyben az emberek boldogulását, a mindennapokban történő sikeres helytállását támogatja".

Patai Mihály, az MNB alelnöke beszédében elmondta: „Elismeréssel figyeljük és támogatjuk az Alapítvány kiemelkedő szakmai munkáját, és nagyra értékeljük, hogy az OTP Bank lehetőséget nyújt egy ilyen szervezet működésére.”

Az Alapítvány alapítója és finanszírozója az OTP Bank, de a támogatói döntések meghozatalában független szaktekintélyek is részt vesznek. Az Alapítvány nyári táborokat, vetélkedőket is szervez, rendszeres résztvevője szakmai- és szabadidős rendezvényeknek. Az elmúlt időszakban elindult komplex digitális távoktatási programja e-learning tartalmakat, élő videós oktatási lehetőségeket és mobilapplikációt is kínál.

Nyitókép: Forrás: OTP Bank