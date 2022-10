Benézte a Kutyapárt plakátját a Magyarországot rendszeresen bíráló EU-képviselő

Guy Verhofstadtnak a Twitteren jelezték, hogy összekeverte a magyar viccpárt és a kormányzat plakátját. Mint ismert az MKKP a kormány a brüsszeli szankciókat bombának mutató plakátján "módosított" és a szankció szó helyére Oroszországot írta.

Ezt keverte össze a liberális politikus, aki nem törölte tweetjét, de később odaírta, hogy tévedett és közreadta a kormányzati, szankciós plakátot is - vette észre a szeretlekmagyarorszag.hu.

Scandalous: the Hungarian government telling its citizens the EU is killing them… while actively siding with terrorist Putin.



How far will we let this go?



No EU money and no voting rights #EUCO for those who destroy the EU ! #Art7 pic.twitter.com/5kGGqIPNUU — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) October 19, 2022