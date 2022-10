Újra lehet pályázni az ingyenes uniós vasúti bérletekre

Az októberi pályázati fordulóban azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik az Erasmus+ programban részt vevő országok valamelyikében élnek, és 2004. január 1. és 2004. december 31. között születtek.

A pályázat kedden délben nyílt meg és október 25-én, csütörtökön délben zárul. Jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet, ahol öt kvízkérdést és egy kiegészítő kérdést kell megválaszolni - közölte az Európai Bizottság.

Azok a pályázók, akik megfelelnek a részvételi feltételeknek és sikeresen válaszolnak a pályázati kérdésekre, a 2023. március 1. és 2024. február 29. közötti időszakban használhatják fel az utazási igazolványukat, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton. Minél több leszállást, úti célt érdemes belevenni a tervbe Ujhelyi István európai parlamenti képviselő az InfoRádióban elmondta: a sok évvel ezelőtt indított program mentoraként büszke arra, hogy már mintegy 750 ezren jelentkeztek és 165 ezren kaptak ingyenes európai vasúti bérletet. Magyarországról eddig 20 ezren jelentkeztek és 3615-en részt is vettek a programon. A mostani őszi fordulóban Európában 35 ezer jegyet osztanak ki, ebből első körben 743 jut magyaroknak. Ez egyelőre terv, de nagyon sok jelentkezés esetén egy kicsit megemelhetik a keretet (ahogy tavaly is többet kaptunk, mint az eredeti kvóta). A cél az, hogy megismerjék az európai népeket, más kultúrákat, az európai összetartozás jegyében. A pályázatokat egy szakértői csapat bírálja el. Ujhelyi István azt javasolja a fiataloknak, hogy minél több kulturális, történelmi, épített örökségi, az európai összetartozás szimbólumaként számon tartott helyet jelöljenek meg, hiszen akárhányszor fel- és leszállhatnak a vonatokra. (A teljes interjú a cikk végén meghallgatható.)

Mivel az ifjúság európai éve programban megnövelt költségvetésnek köszönhetően idén két pályázatot is kiírt az Európai Bizottság, 2022-ben összesen 70 ezer utazási igazolványra lehet pályázni. A kiválasztott pályázók ezúttal egy kedvezménykártyát is kapnak, amellyel több mint 40 ezer féle kedvezményt vehetnek igénybe tömegközlekedési eszközökön, kulturális rendezvényeken, szállásokon, éttermekben, sportrendezvényeken és egyéb helyeken - közölte az uniós bizottság.

A kiválasztott fiatalok egyedül vagy legfeljebb ötfős, a támogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós program főként a vasúti utazást támogatja. Annak érdekében azonban, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a résztvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a programban.

Nyitókép: Pixabay