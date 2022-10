Sokan szabadulnak a házi kedvencektől az elszálló árak miatt

Az elmúlt három hónapban tömegesen dobják ki állataikat az emberek a rosszabbodó anyagi és élethelyzetre hivatkozva. A menhelyek telítettsége országosan 400 százalék – hívta fel a figyelmet a Népszavának nyilatkozva Illés-Tóth Anna, a Magyar Állatvédők Országos Szervezete (MÁOSZ) megválasztott elnöke.

Hasonló tapasztalatai vannak a csongrádi Új Esély Állatvédő és Állatmentő Alapítvány elnökének, Domonkos Tamásnak is. „A közelmúltban megnégyszereződött a segítségkérések száma. Rengetegen azt mondják, anyagi okok miatt nem tudják tovább tartani a kutyát” – fogalmazott.

Bodrogi Jolán, a hódmezővásárhelyi Igéző Állatvédő Egyesület elnöke pedig azt mondta a lapnak, hogy egyre több az utcán lévő kutya. „Gondolom, így szabadulnak meg tőlük, mert sokan kerültek nehéz helyzetbe” – vélekedett.

A cikkből mások mellett az is kiderül, hogy a tavaly decemberi átlagárakhoz képest 130-135 százalékkal kell többet fizetni az állateledelekért, továbbá az is, hogy az örökbefogadási kedv is erőteljesen lecsökkent.

