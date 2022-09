Átszabta a kormány az iskolai szüneteket a takarékosság jegyében – a nap hírei

Nemzeti konzultációt indít az uniós szankciókról a kormány – erősítette meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón ezt azzal magyarázta, hogy ugrásszerűen növekedtek az energiaárak Európában. Megerősítette: Magyarország a legnagyobb támogatási programot biztosítja az embereknek, nekik a rezsicsökkentést is fenntartja az átlagfogyasztásig. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kérdéseket a következő napokban mutatják be. A kérdőíveket papír és online formában is ki lehet tölteni. Szólt arról is, hogy az idén december 22-től január 8-ig tart a téli szünet az iskolákban. Ugyanebben az időben kormányzati igazgatási szünetet is elrendel a kormány, hogy az állam is spóroljon. Szólt arról is, hogy nincs kifizetési stop, de minden folyósítás előtt minisztériumi jóváhagyás szükséges.

A haderőfejlesztés folytatódik az Oroszország elleni szankciók hatására kialakult globális gazdasági válság ellenére, a honvédelmi alapnak köszönhetően a folyamat fennmarad, és nem abbahagyják, hanem inkább felgyorsítják - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter, Hajmáskéren. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Brave Warrior 2022 többnemzeti, komplex harcászati gyakorlat végén tartott értékelésén felidézte, hogy a Magyar Honvédségnél évekkel ezelőtt komoly haderőfejlesztés kezdődött el technológiai megújulást és több katona hadrendbe állítását megcélozva. Jelezte, hogy a nemzetközi hadgyakorlaton már részt vett és kiválóan szerepelt néhány új eszköz, amelyek a 21. századi magyar hadsereg gerincét fogják képezni.

Októberben indul az emelkedett gáz- és áramköltségek támogatását célzó program a feldolgozóipari ágazatokban tevékenykedő, energiaintenzív kis- és közepes vállalkozások számára - közölte az iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár. Kutnyánszky Zsolt a zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekre elnyert, 3,9 milliárd forint keretösszegű projekt nyitórendezvényén beszélt arról, hogy a feldolgozóipari kisvállalkozásokat segítő program két elemből áll majd. Az első elem a 2021. és a 2022. negyedik negyedéve közötti áram- és gázszámlák növekményének felét finanszírozza, a másik része pedig energiahatékonysági beruházásokat támogat.

Összesen 2374 települési önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt szociális tüzelőanyag-pályázatra, ezzel várhatóan 190 ezer család kap a téli tüzelője beszerzéséhez segítséget – közölte a Belügyminisztérium. A szankciós energiaválság miatt elindított hatóságiárastűzifa-program mellett a kormány az idén is biztosít ingyenesen is tűzifát a kistelepülésen élő rászorulóknak, erre 5 milliárd forintot fordít a kormány. A pályázatok beadási határideje augusztus 31. volt, az önkormányzatok a tüzelőanyagot legkésőbb jövő február 15-éig oszthatják ki a rászorulóknak, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig március 31-éig történhet meg.

Az MVM számlázási rendje nem változott, a számlázás időpontja visszakerül a megszokott időpontra - közölte az energiakereskedelmi cég. A számlák októbertől érkeznek ismét a korábbi rendben. Az eddigi változásokat az okozta, hogy augusztus végén, a tarifaváltozásokat követően újraindított számlázások eltérhettek az ügyfelek besorolás szerinti havi számlázási időpontjától. A számlafizetésig rendelkezésre álló napok számán ugyanakkor ez nem változtatott. Az MVM tájékoztatása szerint, októberben a lakossági gázfogyasztóknak elég 15-éig fizetniük akkor is, ha korábban jár le a fizetési kötelezettségük. A késésnek nem lesz következménye, így késedelmi kamata sem.

Megnyílt a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a fővárosban a Millenárison. Ebben az évben 130 kiállító, több mint 40 külföldi szerző és 150 program várja a közönséget vasárnapig a Millenáris mellett a Nemzeti Táncszínházban és az Európa Ponton. Megnyitó beszédében Tóth Krisztina költő, író emlékeztetett: két év kényszerű kihagyás után nyílhat meg újra a Könyvfesztivál. Hozzátette: az irodalom manapság nagy figyelmet kap: írókat fenyegetnek, letartóztatnak és támadnak szinte mindenütt a világban. A fesztivál díszvendége Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas író, oknyomozó újságíró lesz.

Az Európai Unió, Dánia és Svédország mellett már a NATO is szabotázsakciónak tartja az Északi Áramlat gázvezetékeken hétfőn keletkezett szivárgásokat. Az észak-atlanti szövetség egységes és határozott választ sürget a károkkal kapcsolatban. Moszkva továbbra is tagadja, hogy érintett lenne a szivárgásban, ugyanakkor a Kreml szóvivője felvetette az állami szintű terrorcselekmény lehetőségét. Közben a svéd parti őrség újabb, immár a negyedik szivárgást fedezte fel az Oroszországból Németországba vezető két vezetéken.