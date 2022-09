Átélhetjük az ittas vezetés szörnyű következményeit

Wrong Side of the Road néven indított újabb edukációs programot a Diageo, aminek célja visszaszorítani az ittas vezetést. A kampány a drinkdriving.drinkiq.com oldalon keresztül érhető el, ahol az érdeklődők interaktív online beszélgetést folytathatnak olyan valós személyekkel, akik a múltban ittas vezetést követtek el, megismerve igaz történetüket. Egyikük például egy gyerekekkel teli pickup busszal ütközött, ami olyan döbbenetet okozott a számára, hogy az egész életét megváltoztatta – ismertette Ábrahám Gergely. Az oldalon összesen három történet ismerhető meg, amiket megelőzően kérdésekre kell válaszolni, hogy mit is gondolunk a témáról. A Diageo a videók megtekintetése után arra is kíváncsi, hogyan tetszett a program, illetve hogy mit tanultunk az esetekből.

Mint a világ vezető alkoholos italgyártó és -forgalmazó vállalata, a Diageo alapvető felelősségének érzi az ittas vezetés elleni kampányokat – hangsúlyozta a cég kelet-európai vállalati kapcsolatok igazgatója jelezve: a Wrong Side of the Road nevű kampány az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, illetve forgalmazótársuk, a Zwack Unicum Nyrt. támogatásával indult útjára áprilisban Magyarországon. Azóta több mint 4 ezren vettek részt a programban, ami jellemzően 5-10 percet vesz igénybe az online térben. Tehát egy kicsit több figyelmet igényel, mint egy hagyományos hirdetés a közösségi médiában, de remélhetően hatással tud lenni azokra, akik rátalálnak – tette hozzá.

Nyitókép: Matic Grmek/Getty Images