Vasárnap füldugót adnak a vásárláshoz az Auchanban

„Azzal az apró gesztussal, hogy füldugót használunk a vásárlás idejére, szolidaritást vállalunk a siket vagy nagyothalló társainkkal a világnap alkalmából. Azt is megtapasztalhatjuk, nincsen akadálya, hogy megértsük egymást, hiszen mindannyian egyformák vagyunk, legfeljebb más módon érzékeljük a világot és különböző jelrendszerrel kommunikálunk” – vallja az üzletlánc, amely civil partnerével, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) közösen szervezi az akciót.

A bejáratnál a vásárlók kapnak egy füldugót, akik ezt használva szimulálhatják azt az állapotot, hogy milyen lehet a hallás képességének hiányával élni és úgy intézni a leghétköznapibb ügyeket, mint például a bevásárlást. Természetesen az aktivitás gesztusértékű, amivel kifejezhetjük szolidaritásunkat a siket és nagyothalló társaink iránt – írja a hvg.hu.

A „csendes” vásárlás élményén kívül azt is megtapasztalhatják a vásárlók, hogy a vártnál is könnyebb utat találnunk egymáshoz, hiszen egy mosoly, egy kedves vagy segítő mozdulat mind azt bizonyítja, hogy egyformák vagyunk, még ha másként is érzékeljük a környezetünket vagy más eszközrendszerrel is kommunikálunk.

