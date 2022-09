Akiknek nagyon fáj Lázár János lépése: átnéztük a minisztérium 284-es listáját

Nem újítják fel a Kelenföldi pályaudvar épületét, nem lesz 24 tantermes iskolája Veresegyháznak és Debrecen is lemondhat a neki szánt kézilabda-munkacsarnokról. Ez csak néhány abból a 284 projektből, amely nem valósul meg 2022/23-ban.

Szinte biztos, hogy nem kezdenek hozzá a Hajdúnánásra tervezett, 65 milliárdos MotoGP pályához sem. A Magyar Közlönyben megjelent lista szerint ugyanis a "Hajdúnánás-Görbeháza ivóvíz távvezeték kiépítése a Hajdúnánás MotoGP pálya vízközművel történő ellátása" projektet is felfüggesztik. Ezt erősíti meg a 444.hu-nak küldött minisztériumi levél is. A lap a MotoGP pályára kérdezett rá, és azt a választ kapta, hogy "ahol nem kezdődött meg az építkezés, azt a beruházást felfüggesztjük".

A sportberuházásoknál is keményen léptek. Tamásiban nem lesz tanuszoda, ahogy többtucatnyi települési sportpark építését is elhalasztják, de három honvédelmi sportközpontnak (Kisvárda, Makó, Sárospatak) is egyelőre várnia kell.

Számtalan helyen mondhatnak le a tavaszi kampányban beígért iskoláról. Például Őrbottyánban, ahol Rétvári Bence ígért 24 tantermes iskolát. Csömörön, Diósdon, Nagykovácsiban, Vácdukán is jegelik az iskolaépítéseket.

Békásmegyeren komolyan fájhat, hogy nem újítják fel a 80-as években épített, a tanulmányi eredmények alapján Top 10-es Veres Péter Gimnáziumot.

Tokaj térségében majd 40 kisebb útfelújítás marad el, ezekre a turizmus fellendítése érdekében lett volna szükség.

A milliárdos beruházok közül kiemelkedik az M7-est Zalaegerszeggel összekötő autóút elhagyása, ezzel 380 milliárdot spórolnak, ahogy a Testnevelési Egyetem 100 milliárdos fejlesztése is csúszik, illetve a Bicske–Budapest autópálya-szakaszt sem bővítik 2x3 sávossá.

Frissen jött ki a kormányrendelet, miszerint öt cég olvad szűnik meg és olvad bele az Építési és Beruházási Minisztériumba, köztük a NIF Nemzetközi Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt