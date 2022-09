Példátlan intézménybezárásokra készül az elit budai kerület

A Kutyapárt XII. kerületi szervezete posztolta ki elsőként annak az előterjesztésnek a lényegét, amiben Pokorni Zoltán polgármester felsorolja a Hegyvidéken január elsejétől várható brutális megszorításokat – írja a 444.hu.

A poszt:

Amit tehát bezárnak télire, az előterjesztés szerint várhatóan három hónapra:

MOM Kulturális Központ

Barabás-villa

Jókai Klub

Hegyvidék Galéria

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény

Városmajori uszoda

MOM Sportközpont

Városmajori focipályák (egész pontosan nem fedik be őket)

Idősek nappali ellátását végző gondozási központok

A polgármester a jegyzővel együtt felülvizsgálja ezen felül a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási rendjét és a home office lehetőségeit "a működési költségek racionalizálása érdekében" – írják.

A Kulturális Szalon és a Lóvasút sorsa Pokorni Zoltán szerint nem dőlt el, ezek esetleg nyitva maradhatnak “a működési költségek és a kihasználtság függvényében”.

A terv szerint este 8-kor lekapcsolják az Erzsébet-kilátó díszkivilágítását.

Az eddig létező, havi 8 ezer forintos fűtési támogatás helyett bevezethetik a “téli rezsitámogatást”, aminek az összege, ha megszavazzék, 13 ezer forint lehet.

Az előterjesztésből kiderül, hogy

a kerület intézményei idén összesen bruttó 126 millió 134 ezer forintot fizettek az elektromos áramért, de ez az összeg a jelenlegi információik és becslések szerint 12,4-szeresére, 1 milliárd 563 millió forintra emelkedik.

A gázdíjnál hasonló mértékű, 12,55-szörös a várható növekedés, 56 millióról ugrik 703 millióra.

Az önkormányzat a lapnak azt mondta, hogy csütörtökön ülésezik a képviselőtestület, és a napirenden az említett témában is szerepel előterjesztés. Ebben szerepel, hogy bölcsődét, óvodát, egészségügyi intézményt az önkormányzat nem zárat be, és elhalasztani tervezik az önkormányzati lakások bérleti díjának megemelését. A javaslatok között szerepel még egy „Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap” és egy „Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap” létrehozása is.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor