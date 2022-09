Orbán Viktor: lesz gáz és villany itthon, de Európát térdre kényszeríthetik a szankciók

A Bosch Budapest Innovációs Kampusz csütörtöki átadásán a kormányfő ünnepi beszédet tartott. Orbán Viktor köszöntő beszédében elmondta: jelenleg 11 ezer szankció van érvényben Oroszországgal szemben, de a háború zajlik, és az oroszok meggyengítésére tett kísérletek nem jártak sikerrel. Ezzel szemben Európát térdre kényszerítheti a szankciók okozta brutális infláció és energiahiány – fogalmazott.

Mint mondta: nem tudja, meddig csinálják ezt a szankciós politikát Brüsszelben, de a baj csak egyre nő. A miniszerelnök azt is elmondta, hogy "nálunk nem lesz energiahiány" és ez nem jóslat, hanem ténybejelentés. Emellett "Magyarországon lesz gáz és lesz elég villany is", vagyis energiahiány miatt nem kell leállítani és bezárni egyetlen gyárat sem, és aki itt szeretne termelni vagy befektetni, az megteheti.

A miniszterelnök álláspontja szerint a stratégiai célok között kiemelt helyen szerepel, hogy Magyarország Európa egyik leginnovatívabb gazdasága legyen, így azokat a programokat és fejlesztéseket, amelyek ebbe az irányba viszik a magyar gazdaságot, folytatni és erősíteni fogják. Emiatt hajtották végre az egyetemi modellváltást is, és minden évben több forrást biztosítanak a felsőoktatásra, mert

"nemcsak a háborúhoz, de a kutatáshoz is ugyanaz a három dolog kell: pénz, pénz és pénz."

Úgy vélte, ha nem változtatunk a szankciós politikán, akkor Európa helyzete nem lesz könnyű, de a nemzetközi nehézségek ellenére a jövőben is érdemes lesz Magyarországon befektetni, ugyanis "Magyarországon olyan nemzeti és helyi hatóságok működnek, olyan egyetemeink vannak, amelyek a jövő megoldásaiban és a legjobb megoldásokban érdekeltek".

Orbán Viktor szerint minden nehézség ellenére sok innováció mellett itt épül Európa legnagyobb akkumulátorgyára, Magyarországon készülnek a jövő gépei, közlekedési járművei, technológiai eszközei. Szerinte a folyamatosan új megoldásokkal előrukkoló kutatók és tudósok ebben a nehéz helyzetben is előre fogják vinni Magyarországot.

Kifejtette: "a helyzet úgy áll, hogy Európa kifogyott az energiából", ami van, azt máshonnan kell idehozni és az energia, amely ideérkezik, drága. "Ennek ellenére harcot kell vívni a fundamentalista zöldekkel és a geopolitikai játszmákba bonyolódó bürokratákkal", meg kell őket győzni, hogy különböző energiaforrásokat ne zárjanak ki a lehetségesek közül - magyarázta.

Szerinte politikai okokból sorban mondunk le különböző energiaforrások használatáról, és ezzel drágítjuk saját magunk életét, és nehezítjük a helyzetet a saját iparunk számára a globális versenyben. Kevés kontinens van olyan nehéz helyzetben, mint Európa, de csak ez a kontinens nehezíti meg ennyire a saját életét - mondta. Átadták a Bosch-kampuszt Átadták a Bosch Budapest Innovációs Kampuszt, Magyarország legújabb gépjárműtechnológiai fejlesztőközpontját Budapesten.



A 70 milliárd forintos beruházással létrehozott kampusz 14 ezer négyzetméternyi kutató- és tesztlabornak, valamint műszeres tesztpályának és csúcstechnológiás tesztcsarnoknak ad otthon. A létesítmény a Robert Bosch Kft. Budapesti Fejlesztési Központjának bővítésével jött létre.

Az új kampusz meghatározó szerepet játszik a vállalat elektromobilitási és automatizált vezetési megoldásainak fejlesztésében - mondta Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban.

Stefan Hartung, a stuttgarti székhelyű vállalatcsoport igazgatóságának elnöke kiemelte: a Budapesti Fejlesztési Központ az elmúlt években a Bosch egyik zászlóshajójává, a nemzetközi autóipar egyik innovációs vezetőjévé vált.

A Bosch tájékoztatása szerint az új kampusz fontos része az egyedülálló felszereltségű, 10 ezer négyzetméteres, műszeres tesztpálya. Itt ellenőrzött körülmények között, a legkülönbözőbb útfelületeken, többféle szimulációs helyzetben tudják mérni és finomhangolni a jövő járműveinek ultrahang-, radar- és kameraalapú vezetéstámogató rendszereit. Az akár több kamion egyidejű befogadására is alkalmas tesztcsarnokban precíziós óriás mérőkamrák segítségével zajlik majd a személy- és tehergépjárművek fejlesztése, tesztelése.

A miniszterelnök emellett gratulált a Boschnál dolgozó magyar mérnököknek, fejlesztőknek és kutatóknak, Magyarország nevében megköszönte a munkájukat, hiszen nyilvánvaló - mondta -, hogy "az önök tehetsége és felkészültsége és teljesítménye volt az első számú oka annak, hogy a Bosch idehozta és itt építette fel ezt a központot". Megjegyezte: a magyar mérnökök teljesítménye iskoláikat, tanáraikat is dicséri, úgy tűnik, "a magyar iskolák állják a sarat".

A kormányfő köszönetet mondott a Bosch német vezetőinek is azért, hogy "Magyarországot barátjuknak tartották". A kísérletezés az innováció igazi titka, és a politikában is létezik innováció, "nálunk is kellenek új ötletek az új problémák megoldásához". Aki leáll, eltompul, kényelmes lesz, "annak befellegzett" – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy Magyarország kormánya minden olyan technológiát szívesen lát, amely "hazánk javát szolgálja". A Bosch jelenléte Magyarországon "egyértelműen a javunkra válik", ez Európa egyik legrégebbi és egyben legsikeresebb vállalata – mondta.

Orbán Viktor az ünnepi beszédében kijelentette: "azt szeretnénk", hogy a Bosch munkája tekintélyes részét itt, Magyarországon végezze el, hogy "mi azt mondhassuk, a Bosch nálunk építi a jövőt, vagyis a jövő Magyarországon épül".

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán