Megtört az egyik gyilkos - Újra beindul a jogi gépezet a romagyilkosságok ügyében

Ahogy arról beszámoltunk, a Mediaworks Hírcentrumának adott exkluzív interjúban elismerte a romagyilkosságok elsőrendű elítéltje, hogy ő és társai követték el a 2008–2009-ben történt brutális, az egész országot megrázó gyilkosságokat. Kiss Árpád – aki jelenleg is börtönben van – két, még szabadon lévő tettestársról is beszélt. Állítása szerint mindketten pénzzel és lőszerekkel segítették őket, ráadásul egyikük, akinél Kiss Árpád szerint még a felbujtás is megállhat, korábban jobbikos önkormányzati tisztségig jutott. Az ügyben új nyomozás is indult, abban pedig a nyomozók az utóbbi férfi jobbikos kapcsolatai után érdeklődtek.

A közérdekű bejelentéseiről közismert Tényi István a lap cikkei nyomán feljelentést tett a rendőrségen és az ügyészségen. Indokolása szerint a bűncselekmény beismerése miatt az üggyel kapcsolatban − bizonyítottság esetén − felmerülhet a bűnsegédként előre kitervelten, aljas indokból, több emberen, részben sok ember életét veszélyeztetve, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen elkövetett emberölés bűntett gyanúja. Ezért indokolt lehet az elítélt Kiss Árpád újbóli meghallgatása, esetlegesen újabb nyomozás elrendelése – írja a magyarnemzet.hu.

A büntető törvénykönyv szerint bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. „A Be. 4. § (1) bekezdése alapján az ügyészség és a nyomozó hatóság a tudomására jutott közvádra üldözendő bűncselekmény miatt hivatalból megindítja a büntetőeljárást. Indítványozom, hogy az ügyben a tényállás tisztázása érdekében a Be. 380. § (1) bekezdése alapján a Tisztelt Ügyészség rendeljen el feljelentés-kiegészítést” − írta beadványában Tényi István, aki a vonatkozó rendelkezések alapján az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását, egyben az ügyben tett intézkedésekről a tájékoztatását kéri.

Az emberölés soha nem évül el,

akár évtizedek után is újra lehet kezdeni a nyomozást. Mint olvasható, a lapnak nyilatkozó szakértők is lehetségesnek tartották a romagyilkosságok miatti nyomozás folytatását, tekintettel Kiss Árpád beismerésére. (A halálbrigád tagjai eddig még soha nem ismerték be a cigány áldozatok rasszista indíttatású megölését.)

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a vallomás nyomán azt kell megvizsgálni, hogy kire gondolhatott Kiss Árpád, amikor finanszírozókat és támogatókat említett, és nekik pontosan milyen szerep jutott a gyilkosságokban. „Ha van egy felbujtó, aki megbízóként, pszichés segítőként vett részt a bűncselekményekben – és aki azt gondolta, hogy egy ilyen gyilkosságsorozatnak Magyarországon helye van –, és a szerepét nem vizsgálják, az nagy probléma” – jelentette ki a szakértő, aki szerint indokolt, hogy a vádhatóság és a nyomozó hatóság ismét felvegye a kapcsolatot Kiss Árpáddal.

