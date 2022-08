Gémesi György: a legtöbb település nem állhat ellen az állam vízműajánlatának

A helyhatóságok a hónap elején kaptak levelet arról, hogy az állam átvenné a víziközműveiket, a döntést erről szeptember 20-ig kell meghozni. Gödöllő polgármestere szerint mára a vízműveket tudatosan kivéreztette az állam. Attól tart, hogy ezek a vagyontárgyak hamarosan koncesszióba kerülhetnek, amivel végül a lakosság jár majd rosszul.

Gémesi György elmondása alapján nem egy új keletű dologról van szó, az állam már többször felajánlotta a vízművek átvételét; az ide vonatkozó jogszabály eddig is lehetővé tette ezt az önkormányzatok számára – a mostani levéltől függetlenül is –, ha nem tudják működtetni. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke azonban hozzátette azt is, hogy miután a vízművek befagyasztott áron kénytelenek szolgáltatni, az elmúlt évek költségemelkedéseit az önkormányzatok nem tudták beépíteni az árakba. Szerinte a Covid után „kivéreztetett” településeknek – a mostani rezsicsökkentésből való kizárás után –

nem lesz más választásuk, és átadják a vízműveiket az államnak.

„Magyarul be vannak döntve ezek az önkormányzati vízművek” – fogalmazott Gémesi György, és úgy véli, hogy az állam egy kézben akarja tudni az önkormányzati vagyontárgyakat, amelyek onnantól kezdve meg fogják kapni azokat a többletforrásokat, amit a befagyasztott ár miatt amúgy nem lehet kigazdálkodni.

Azzal kapcsolatban, hogy hol vannak jobb helyen a vízművek, helyben vagy állami kézben, a szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy a mostani aszályos helyzetben, amikor az ivóvíz minden cseppje számít, nyilván a jóval nagyobb pénzügyi pufferrel rendelkező állami kézben biztonságosabban működtethetők. „Tehát még akár ez lehet is jó is” – jegyezte meg. Gémesi György. Az igazi félelme, hogy a kormány – az autópályák és a hulladékgazdálkodás mintájára –

végül a vízműveket is koncesszióba fogja adni, így nem kizárt, hogy a koncesszor által beszedett szükséges forrásokat a lakosságnak kell majd megfizetnie.

Ami az eddig elvégzett fejlesztéseket illeti, az állam azt ajánlotta fel, hogy az ez évi költségeket megtéríti a településeknek. Gödöllő polgármestere szerint a fővárosban és a megyei jogú városokban található társulások szintjéig van lehetőség a vízközművek helyi kézben történő működtetése, de a kisebb településeken ma ez „teljességgel lehetetlen”.

