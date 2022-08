Balatoni Kör: Kevesebb a vendég, de ez nem is akkora baj

InfoRádió – Aréna - Szilágyi Lajos

Szilágyi Lajos szerint a balatoni turizmus június-júliusi mérlegét illetően vegyesek a tapasztalatok. Emlékeztetett, tavasszal arra a kérdésre, hogy mire számítanak, azt a kulcsmondatot emelte ki a sajtó a részéről, hogy „megélhetőbb nyárra”, mind a vendégek, mind a vendéglátók részéről.

Tisztában voltak azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a pandémia után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni az elmúlt két évet. A Balatoni Kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább, jegyezte meg, mert

az a tömeg, ami az elmúlt két évben a Balatonon megfordult, túlnőtt rajtuk,

és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami – megfogalmazása szerint – elfogadható színvonalú lenne.

A nyár eleji hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is, a szállásokon csakúgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a Balatoni Kör elnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. „De mi nem lett az az utóbbi hat hónapban?” – tette fel a kérdést, utalva az energia- és munkaerőköltségek, az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére.

Kiemelte: nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a Balatoni Kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be,

az idén tapasztalható áremelések elkerülhetetlenül szükségesek voltak.

Sőt, Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremeléseket. Ez viszont – az üzemeltetési költségek megnövekedés miatt – a vállalkozások nyereségének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható – tette hozzá.

Zárkózik fel a déli part

Az InfoRádió Aréna című műsorában az is elhangozott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek – köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg –, de a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit.

A szívéhez közel álló Siófokot sokan „meghurcolják” ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztrokiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem – Egy Csipet Nádas, KisKert Vendéglő, stb. – ami „üde színfolt” a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban.

A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy – magyar specialitásokat is kínáló – olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen, „ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt?”

Egész évben Balaton

Szilágyi Lajos az Arénában arra is felhívta a figyelmet, hogy a Balatoni Kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, a fövenyesi Kalóz Strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz.

„Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a Balatoni Körben is”

– fogalmazott.

Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást. De például a januári Kóstold Körbe! rendezvényre Zamárdiba – ahol legalább húsz étterem és húsz borászat kínálatából lehetett választani – annyi vendég érkezett, hogy a közel egyhektáros területen alig fértek el. Az igény tehát megvan az olyan színes programokra, ahol a tó kínálata egy sátor alatt megkóstolható, csak hasonlóra egyelőre még ritkán van alkalom.

Szilágyi Lajos ehhez kapcsolódóan a Balaton Wine & Gourmet Fesztiválra is felhívta a figyelmet. Ez a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat – aminek a Balatoni Kör is partnere – legnagyobb gasztronómiai vállalása lesz szeptember 29. és október 2. között Veszprémvölgyben. Az esemény a régió teljes gasztronómiai kínálatát felöleli majd, ide értve a borászatokat, éttermeket, cukrászdákat és sörfőzdéket is. „Nem szeretném összehasonlítani a pesti Gourmet Fesztivállal, de szerintem egy hasonló színvonalú rendezvény lesz Veszprémben” – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Varga György