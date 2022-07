Lázár János önkritikusan beszélt, és elnézést kért a katásoktól

Véget ért az olcsó orosz energia korszaka, Lázár János ezzel indokolta meg, hogy a választás előtt még a rezsicsökkentés fenntartásával kampányoltak, most viszont korlátozzák ezt a kedvezményt. Mint fogalmazott, ebben az új gazdasági korszakban sokkal drágább lesz az áram és a gáz mindenki számára, tehát egészen más árviszonyok lesznek, mint 10 vagy 5 évvel, de akár mint 5 hónappal ezelőtt, ami „megváltoztatta a korábbi magyar helyzetet”. Hozzátette: a régi árakkal korlátlanul fenntartható lenne a rezsicsökkentés, most azonban a kormány – „nem jó kedvvel és örömmel”, hanem – külső hatásra a rákényszerült arra, hogy korlátozza a rezsicsökkentést.

A miniszter kényszerű döntésnek nevezte a kata átalakítását is. Lázár János meglátása szerint a háború idején tartalékot kell képezni, és vannak bizonyos kapuk, amiket be kell zárni, nincs mit tenni. Erősíteni kell a hadsereget, katonai bázisokat kell építeni – fogalmazott a tárcavezető, emlékeztetve, hogy ezt várja el Magyarországtól az Egyesült Államok és a NATO is. „Rá vagyunk kényszerítve, mert a szomszédunkban háború van, és 50 százalék az esélye annak, hogy ez a háború kiszélesedhet a következő időszakban, éppen ezért fontos a tartalékképzés” – fogalmazott Lázár János, megismételve, hogy

muszáj volt bezárni a katások számára nyitva lévő kaput.

Megjegyezte, az egy másik kérdés, hogy kinek szánták ezt eredetileg, amikor kialakították.

A miniszter hozzátette: folyamatosan gondolkodnak azon, hogy hogyan tudnak segíteni azoknak, akik eddig katát fizettek, most viszont más adózási formára szorulnak. Egyúttal emlékeztetett: minden adó tulajdonképpen egy évre szól, hiszen a következő költségvetési évben döntenek az adózásról, így ennek felülvizsgálatára is sor fog kerülni. „Aki úgy érzi, hogy ez számára aránytalan fájdalmat okozott, számíthat rá, hogy a kormány majd hoz mérséklő lépéseket, aki pedig úgy érzi, hogy a bevezetési mód nem volt fair, nem volt sportszerű, (…) és aránytalan terheket jelent neki adóévben egy másik adónemet választani, attól én magam, országgyűlési képviselőként

elnézést kell, hogy kérjek”

– fogalmazott.

Lázár János önkritikusan beszélt az energiafüggőség csökkentéséről is. Mint mondta, akinek van lehetősége, annak lépéseket kell tennie az áram- és a gázfüggőség kiváltásra, amire szerinte már az elmúlt 10 évben sort kellett volna keríteni. Szerinte a „teljes káoszra” is föl kell készülni a nyugat-európai energiaellátást illetően. Szerencsésnek nevezet viszont, hogy Magyarországnak van atomerőműve, ami a hazai áramfogyasztás 50-60 százalékát képes biztosítani.

Ha megépült volna Paks 2, most az áram miatt nem kellene félnünk, és minden meg lenne oldva

– tette hozzá, mondván, árammal is lehet fűteni. Óriási hibának nevezete, hogy Paks 2-t eddig nem építették meg, illetve hogy az építkezés elhúzódott „részben az ellenzék ellenállása, ellehetetlenítési kísérletei miatt”.

Lázár János azt is elmondta, hogy építési és beruházási miniszterként eddig egyebek mellett a Fertő-tavi építkezés, a Testnevelési Egyetem, az Iparművészeti Múzeum, valamint a Bicske és Budapest közötti, illetve az M76-os és az M100-as autópálya kapcsán döntött a beruházások elhalasztásáról.

Hódmezővásárhely fideszes országgyűlési képviselője azt is bejelentette, hogy a város Szegeddel összekötő vasútvillamos, a tramtrain augusztus 1-jétől már nem próbaüzemben, hanem menetrend alapján, félóránként indulva jár és jegyet kell váltani rá.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor