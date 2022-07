Nagycsaládosok: most szerdán fordult elő először, hogy felkaptuk a fejünket

Nagyon komoly kihívások elé állítja a többgyermekes családokat a rezsicsökkentés átalakítása – mondta érdeklődésünkre a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Kardosné Gyurkó Katalin kiemelte: az áram esetében rájuk is a 210 kilowattórás havi átlagfogyasztás vonatkozik, afölött piaci árat kell fizetni, miközben egy háromgyerekes nevelő háztartásban háromszor ennyi elektromos áram fogy.

Az elnök szerint védett környezetben éltünk eddig, most szerdán fordult elő először, hogy a családok hirtelen felkapták a fejüket és elkezdtek számolni. Felhívta a figyelmet arra, hogy rezsivédelem most is van, nem is kicsi az így megtakarítható összeg.

Arról, hogy a nagycsaládosok csak a gáz tekintetében kapnak kompenzációt, az áramfogyasztásnál mindegy, ki hány gyereket nevel, Kardosné Gyurkó Katalin azt mondta: rengeteg visszajelzés kapott, nagyon sokan küldték el nekik a fogyasztásukat.

„Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy Németh Szilárd kormánybiztos úr azonnal fogadott és meghallgatta a nagycsaládosok javaslatait és kéréseit.

Egy háromgyermekes háztartás 600 kilowattóra per hó mennyiséget fogyaszt, de nagyon sok családunk áttért az alternatív energia felhasználására, tehát vagy hőszivattyút használ, vagy pedig elektromos panelekkel fűt, hiszen korábban erre voltak pályázati források. Ezáltal a gázfogyasztás gyakorlatilag nulla, a villamosenergia-fogyasztás pedig magasabb, mint az átlag” – mondta az elnök.

A gázkompenzáció maradt, de ezzel nem élt mindenki, így most időt kértek, hogy a családok bejelentkezhessenek – hívta fel a figyelmet.

Az áramra vonatkozó új rendelkezéssel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az nem csak a nagycsaládosokat, hanem a többgenerációs házakban élőket is nagy kihívások elé állítja, ez ügyben tettek is javaslatokat. Habitat: kapkodás, szociális érzéketlenség A Habitat for Humanity Magyarország a rezsicsökkentésről hozott döntés felülvizsgálatára szólítja fel a magyar kormányt – írja a lakhatási kérdésekkel foglalkozó szervezet közleményében „A rezsicsökkentés eddigi formáját elkerülhetetlen előbb-utóbb kivezetni, ez a kapkodás azonban sokakat csak még rosszabb helyzetbe hoz. Gondos számításokon alapuló, sávos energiaárak meghatározására lenne szükség, amelyek szociálisan célzott lakhatási és energiahatékonysági felújítási támogatások bevezetésével egészülnek ki. Erre lennének akár uniós források is, ha a kormány igénybe venné őket” – írják. Majd felhívják arra a figyelmet, hogy ügyintézésre két hetet hagyni, főleg a nyári időszakban, felelőtlenség. Sávos energiaárak bevezetését tartanák jónak, és szociális alapú lakhatási támogatást, az energiaszegénység csökkentését célzó elemeket várnak. Hiányolják a szakmai konzultációt, a lakóhelytípusok szerinti differenciálást. Felhívják a figyelmet, hogy a különböző okokból hátrányos helyzetűekre és a villannyal fűtőkre óriási terhet ró a változás. „A rezsicsökkentés helyett ezért szociálisan célzott, a legszegényebb és leginkább rászoruló családokat is elérni képes, energiahatékonysági felújítások támogatását, valamint szociálisan célzott lakhatási támogatások bevezetését javasolja évek óta a Habitat – áll a közleményben. – Ehhez számos uniós forrás is rendelkezésre állna, azonban ezeket a lehetőségeket a magyar kormány nem használja fel.”

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) mentességet kér az energia piaci árának megfizetése alól a fogyatékossággal élő embereknek.

Kovács Ágnes levélben fordult Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, azt kérve, az érintetteknél a kormány ne vezesse be az áram és a gáz átlagfogyasztás feletti felhasználása után alkalmazandó piaci árat. A tervezett intézkedés többük esetében az életfunkciók fenntartásához szükséges eszközök napi használatát veszélyezteti, a plusz anyagi terhet nem tudják megfizetni, így létfenntartásuk is veszélybe kerül - írták.

Nyitókép: Balogh Zoltán