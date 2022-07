Változtatnának a magyar egészségügy gyenge pontján

Elindult az Egészégpart elnevezésű balatoni egészségügyi szűrő-, és felvilágosító programsorozat Balatonbogláron, amelynek során augusztus közepéig további 14 állomáson adnak életmódtanácsokat és végeznek ingyenes egészségügyi szűréseket a helyi lakosoknak, valamint a Balaton mellett nyaralóknak - hangzott el a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) közös nyitórendezvényén.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy ebben a kormányzati ciklusban az egyik legfőbb célkitűzés az egészségben eltöltött életévek számának növelése, ezt szolgálja az Egészségpart prevenciós program is.

Az elmúlt néhány évtizedben a magyar egészségügynek talán a leggyengébben funkcionáló része volt a betegútkövetés, illetve a korai diagnózis, ezen próbálnak most minden eszközzel változtatni - fogalmazott.

Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója elmondta, hogy 2013-14-ben volt már egy Balaton-parti egészségtábor rendezvénysorozat, ezt indították újra tavaly a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.

Köszönetét fejezte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) is a program életben tartásáért, melyben egyebek közt vércukor-, koleszterin-, vérnyomásmérés, prosztatavizsgálat is szerepel a szűrések között.

Bertókné Tamás Renáta, az NNK főosztályvezetője arról beszélt, hogy immár öt éve tart a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat nevű program, amelyben szűrőbuszaik járják az országot. Ennek legújabb része az Egészségpart programsorozat. Fő céljuk, hogy a hátrányos helyzetű településeken is könnyen hozzáférhetővé tegyék a szűréseket, továbbá felhívják a lakosság figyelmét a vizsgálatok fontosságára.

Joó Tamás, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság elnökhelyettese elmondta, az Egészségpart keretében tavaly 13, idén 15 napot töltenek a Balaton melletti településeken. Arról is beszámolt, hogy tavaly 1500-an vettek részt a szűréseken, akiknek 60 százaléka volt 45 év feletti, kétharmada pedig nő volt. Külön kiemelte, hogy 125 résztvevőnél észleltek bőrgyógyászati beavatkozást igénylő elváltozásokat.

Az NNK közleménye szerint a "Helybe visszük a szűrővizsgálatokat" program keretében

2018 és 2021 között 371 településen, 416 szűrési napon több mint 30 000 pácienst vizsgáltak meg.

A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a daganatos megbetegedések között egyre gyakrabban fordul elő a bőrrák. Az új megbetegedések száma körülbelül tíz évente duplájára emelkedik. A nyári időszakban ezért különös figyelmet kell fordítani az UV-sugárzás veszélyeire is. Ennek apropóján a nyári szabadság alatt a strandok közelében teszik elérhetővé a szűréseket, valamint a mindennapi életbe is beépíthető, akár személyre szabott életmódtanácsokat adnak.

A tájékoztatás szerit az Egészségpart három egymást követő héten látogat el a legnépszerűbb balatoni strandokra, köztük Balatonboglárra, Balatonfüredre és Gyenesdiásra. A Balaton parti települések mellett a környék parttól távolabb eső egy-egy kisebb településén (Gamás, Látrány, Csabrendek és Lesencetomaj), valamint a veszprémi Haszkovó lakótelepen is lehetőség lesz az ingyenes vizsgálatok igénybevételére.

Nyitókép: NTI/Vajda János