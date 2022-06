Újra megnyit a legendás pesti áruházépület

A 2012 óta helyi védettséget élvező angyalföldi DOMUS Áruház a hetvenes évek egyik legmegosztóbb budapesti épülete, hiszen a Lázár Antal és Reimholz Péter közös munkájaként, 1974-re megvalósult óriás felülről lefelé, fokozatosan visszaugratott lépcsőzetes homlokzatával, illetve kis üvegfelületeivel sokak szépségideáljától áll igen távol.

Egy dologban azonban az épületet nem kedvelők is egyetértenek: abban, hogy a 2011-ben bezárt legendás bútor- és lakberendezési áruház egykori épülete egész egyszerűen nem állhat üresen a város egy frekventált pontján – írja a 24.hu.

Pedig tizenegy éve jórészt épp ez történik, köszönhetően annak, hogy a Róbert Károly körút és a Lehel utca találkozásánál álló áruházépület a metrótól túl messze áll, parkolóhelyeket nem rejt, a felújítása pedig vélhetően túl magas összeget venne igénybe ahhoz, hogy az egész egy bérlő kezébe jutva, az utolsó négyzetcentiméterig újra megteljen élettel.

A közelmúltban az épület kisebb részei már hasznosultak, most azonban a teljes földszinti szekciója kap új erőre, hiszen az angyalföldi Diego áruház július 8-án ott nyitja meg újra a kapuit – derült ki annak közösségi oldaláról. A lap hozzáteszi, remélhetőleg ez nem csak az épület túlélési esélyeit növeli, de a következő években a további szintek kihasználtsága is nőni fog, sőt, egyszer talán a rég megérdemelt felújításra is sor kerülhet majd.

