Lehel László: már a frontvonalon van az Ökumenikus Segélyszervezet

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója kiemelte, hogy az újjáépítés azokon a területeken valósulhat meg, ahonnan az orosz csapatok már kivonultak, így Kijev megyében, a fővárostól keletre, nyugatra és északi irányban. Mint mondta, miután az emberek elkezdtek visszaszivárogni – mintegy 25 százalékuk tért vissza a térségbe – kezdetét vette a romeltakarítás, valamint az újjáépítés. Akiknek még rendbe tehető háza, épülete van, azok hozzáláttak, részben maguk, illetőleg vállalkozók segítségével.

Lehel László szerint „eljött az ideje, hogy előrelépjünk”, javítva a feltételeken, ha azt szeretnénk, hogy az ukrán emberek visszatérjenek az otthonaikba. Ebbe természetesen beleértendő az iskolák, egészségügyi intézmények helyreállítása is – emelte ki. Annál is inkább, emlékeztetett a segélyszervezet vezetője, mert több mint száz iskola és közel nyolcvan óvoda károsodott a belövések, robbantások nyomán a megyében, közül tizenvalahányat el is kell bontani.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, miközben a magyar kormány legnagyobb humanitárius segítségét bonyolítja le, olyan épületet keresett, amely mértékében, arányában megfelelő lehet a magyar hozzájáruláshoz, illetőleg ahol van perspektíva. A választás végül a borogyankai kistérség zahalci középiskolájának – ami környező kisebb településeken élő gyerekeket szolgálja ki – felújítására és a bucsai kistérség egyik egészségügyi központjának újjáépítésére esett.

Lehel László arra is kitért, hogy bár az Ökumenikus Segélyszervezet gyakorlatilag a „háborúban, a frontvonalon van”, a magyarok lakta Kárpátalján is közel 250 befogadóközpontot, jellemzően iskolákat, óvodákat segít rendszeresen. „Megszűnt a tanítás, a gyerekeket nem engedik bejárni, helyettük menekültek mindenütt” – fogalmazott. Tapasztalataik szerint 50 százalékkal csökkent azoknak a száma, akik ezekben a központokban éltek, tehát elindult egy belső mozgás azokra a területekre, ahol nyugalom van, többek között Kijev és környékére.

Úgy véli, hogy a nagy feladat az lesz Kárpátalja számára, és erről tárgyalt is már vasárnap délután Ungváron a kormányzóval, a katonai közigazgatás vezetőjével, hogy őszre ki kell majd üríteni az iskolákat és óvodákat, amiben az Ökumenikus Segélyszervezet segítségére is számítanak, hogy elkezdődhessen majd az oktatás.

Nyitókép: MTI/EPA/Mihail Palincsak