Sokba kerül, ha a Gripenek felszállnak a légtérsértők miatt

Nem feltétlenül emelkednek mostanában jóval többször a levegőbe a magyar Gripenek, a háborús helyzet miatt vagyunk most érzékenyebbek egy ilyen híre – mondta érdeklődésünkre Márványi Péter.

A szakújságíró szerint egy másik ok hátterében szintén a háború áll. Ugyanis sok repülő korábban nyugodtan átrepült Ukrajnán, Fehéroroszországon és Oroszországon, most viszont kerülnek, és a kerülésnek az egyik fő csapásirányában ott van Magyarország is.

Ha sűrűbben fordulnak elő a gépek, sűrűbb a forgalom, akkor sűrűbb lehet a hiba is

- tette hozzá.

A gépek válaszjeladója természetesen ilyenkor is biztosítja a legfontosabb adatokat, ettől függetlenül a pilóta komoly mulasztásáról beszélhetünk, ha nem veszi fel a kapcsolatot a polgári légiirányítással, és ilyenkor az adott ország köteles felküldeni a vadászgépeket.

Márványi Péter szerint meg kell bizonyosodni arról, hogy legalább vizuális kapcsolatot fel tudnak-e venni például a személyzettel. Történhet gépeltérítés, vagy olyan szomorú eset, mint egy görög légitársaság esetében, amikor egy technikai probléma miatt aki volt a fedélzeten, az mind vagy elájult, vagy már meg is halt, mikor kiderült a gond. A repülő közben a robotpilóta irányításával haladt, egészen a lezuhanásig.

Márványi Péter hozzátette: mivel nem valósult meg az egységes európai égbolt, jelenleg

akár 100-200 kilométerenként is be kell jelentkezni, ami sok idegen pilótának szokatlan.

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, egy vadászgép egyetlen repült órája többmillió forintos tétel. Sokba kerül az üzemanyag is, de az amortizáció a fő tétel, ami növeli az összeget, mivel bizonyos üzemórák után alkatrészeket kell cserélni vagy javítani, és ezek csillagászati összegekbe kerülnek. A docens szerint ha az utasszállító gép a busz, akkor a vadászgép Forma-1-es versenyautó.

A vadászgépek a legdrágábban üzemeltethető haditechnikai eszközök,

kivéve a repülőgéphordozókat, amelyekből például az Egyesült Államokban egy darabot egy napig fenntartani tízmillió dollárba kerül – emelte ki.

Ha nem jelentkezik be egy légi jármű, a magyar hatóság felveszi a kapcsolatot az adott repülőgép országának hatóságával, de Márványi Péter szakújságíró még nem hallott olyan esetről, amikor valamelyik társaságot megbüntették volna, amiért valahol Európában megsértette a szabályokat.

"Az a gyanúm, hogy annyira nehéz lenne behajtani a vadászgépek repülésének a költségeit – ezt bonyolult és nehéz nemzetközi csatornákon lehet megszervezni –, hogy vélhetően a magyar hatóság sem hajtja túlzottan, hogy ebből valaha is pénzt lásson – fejtette ki.

Embervezette katonai gép egyébként utoljára a 90-es években, a délszláv háború idején repült be szabálytalanul a magyar légtérbe.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton