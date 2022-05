Majomhimlő: Szlávik János az esetszámok felfutására számít – a nap hírei

Magyarországnak csökkentenie kell az általános függőségét a fosszilis tüzelőanyagoktól a megújuló energiaforrások alkalmazásának felgyorsításával - egyebek mellett ezt tartalmazzák az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai. A bizottság szerint ez különösen az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és a villamosenergia-infrastruktúra korszerűsítése révén lehetne elérni. A testület véleménye szerint, "a mérsékelt politikai akarat" visszatartja Magyarország zöld átállását. Azt is közölte: Magyarország energiaszektora erősen függ Oroszországtól.

Németország támogatná, hogy az Európai Unió tagországai Magyarország nélkül vezessenek be embargót az orosz kőolajra. Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter a német közszolgálati rádióban azt mondta: csalódott az orosz olajembargó ügyének elhúzódása miatt. Nem sokkal később Davosban azt is hangsúlyozta: tekintettel kell lenni arra, hogy minden ország helyzete egyedi és eltérő, de minden országtól, így Magyarországtól is elvárja, hogy dolgozzon a megoldáson.

Még az olajembargó esetleges bevezetése előtt megoldást sürgetett Magyarország energiaellátási problémáira a kormányfő. Ezt Orbán Viktor az Európai Tanács elnökével tartott videokonferencián hangsúlyozta. A magyar kormányfő és Charles Michel, a május 30-31-i rendkívüli uniós csúcs előkészítéseként beszélt egymással. A megbeszélésen az ukrajnai háború Európára gyakorolt hatásai kerültek szóba, így a katonai, az energia- és az élelmiszerbiztonság ügye.

Az uniós költségvetési szabályok felfüggesztésének meghosszabbítását javasolta az Európai Bizottság az ukrajnai háború miatt. Legutóbb 2020 márciusában történt ilyen, akkor a koronavírus-járvány miatt. Az a felfüggesztés 2023 elejéig van érvényben, a hosszabbítás 2023 végéig szólna. Most az európai szemeszter tavaszi csomagját bemutató brüsszeli sajtótájékoztatón Valdis Dombrovskis, a bizottság alelnöke elmondta: a javaslat célja, hogy segítse az európai gazdaságokat a háború által okozott gazdasági nehézségek átvészelésében.

Maximális szankciókat követelt a davosi Világgazdasági Fórum résztvevőitől videobeszédében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a nyitónapon új szervezet létrehozását is kezdeményezte a tömeges éhezés megelőzésére. Az ukrán államfő nehezményezte, hogy a legfájdalmasabb szankciókat még nem léptették életbe. Ezek között említette az olajembargót és az összes orosz bank, valamint a teljes IT-szektor blokádját, az Oroszországgal folytatott kereskedelem teljes leállítását. Emellett fontosnak nevezte, hogy felkutassák és lefoglalják az összes, külföldön lévő orosz vagyont, és kárpótlásul küldjék a háború által érintetteknek.

Elkobozná és Ukrajna újjáépítésére fordítaná a nyugati szankciók miatt zárolt orosz vagyont Litvánia, Lettország, Észtország és Szlovákia. A négy uniós tagország közös levelében arra hívja fel a figyelmet, hogy május 3-i ukrán becslések mintegy 600 milliárd dollárra tették a háborús pusztítás mértékét. A négy uniós tagállam egyben újabb szankciókat sürgetett Moszkvával szemben. Az Európai Unió mintegy 30 milliárd euró orosz és fehérorosz vagyont fagyasztott be. Az Európai Bizottság múlt szerdán közölte, hogy megvizsgálja a zárolt orosz vagyon felhasználásának lehetőségét Ukrajna céljaira.

Visszavonta a Nemzetközi Beruházási Bank minősítését a Fitch Ratings. Az indoklás szerint az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus miatt nem tudja elemezni a pénzintézet tevékenységét a nemzetközi hitelminősítő. A Nemzetközi Beruházási Bank részvényesei Bulgária, Kuba, Csehország, Magyarország, Mongólia, Románia, Oroszország, Szlovákia és Vietnam, de az ukrajnai háború miatt Románia, Csehország, Bulgária és Szlovákia is jelezte, hogy kilép a bankból.

Nincs bizonyíték a majomhimlővírus mutálódására - hívta fel a figyelmet a WHO himlőfertőzésekben illetékes titkárságának vezetője. Rosamund Lewis azt mondta: Nyugat- és Közép-Afrikában ez a fertőző betegség kevésbé hajlamos a változásra. Az elmúlt napokban Észak-Amerika és Európa több országában - köztük az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Belgiumban, Svájcban, Spanyolországban és Hollandiában - vettek nyilvántartásba majomhimlővel fertőzött embereket.

A következő hetekben a majomhimlős esetek számának emelkedése várható, de nagyobb járvány egészen biztosan nem lesz – jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a fertőzés lappangási ideje hosszú, akár három hét is lehet. Hozzátette, hogy a feketehimlő elleni védőoltás 85 százalékban véd a majomhimlő ellen, így azok, akiket gyerekkorukban beoltottak, valamennyire védettek. Felidézte, hogy Magyarországon 1980-ig oltottak feketehimlő ellen.

Időszaki és állandó kiállításokkal nyílt meg a Néprajzi Múzeum új épülete, amely a Városliget kapujában a Liget Budapest projekt keretében épült fel. Baán László, a projekt miniszteri biztosa kiemelte, hogy az épület mellett mintegy 10 ezer négyzetméteren megújult a park, a Dózsa György út mentén pedig új promenád létesült. Az előző, Kossuth téri épületéhez képest megháromszorozódott a múzeum kiállítótereinek összterülete.