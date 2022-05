Folyószennyezés: elmondta a vízügy, mi a helyzet a Sajó vízminőségével

Ökológiai tragédiáról, a Sajó teljes élővilágának pusztulásáról ír a Felvidék.ma. A folyóba Szlovákia területén még februárban került vasoxid tartalmú szennyeződés, a portál szerint azonban a bányavíz azóta is egyre ömlik, a korábbinál is nagyobb mennyiségben. Itthon a vízügyesek egyelőre nem találkoztak pusztulás nyomaival.

A szlovák Felvidék.ma portálnak a helyi Horgász Szövetség egyik tagja számolt be arról, hogy három szakaszon vizsgálták a Sajó élővilágát. A partot folyami rákok tetemei lepték el, a folyó 10 kilométeres szakaszán pedig egyetlen pisztrángot, pénzes pért, fejes domolykót sem találtak. Vargha Tibor a portálnak úgy fogalmazott, hogy a folyó halott, és ezt egyetlen hatóság sem tagadhatja.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint a Sajó magyarországi szakasza kevésbé kitett a veszélynek.

„Ott, a bánya területén, egy pici patakba csordogál ez a szennyezés, ami ott nyilván nagyon látványos és nagyon-nagyon erősen koncentrált. Magyarországra ehhez képest több százszoros mennyiségű víz érkezik. Egyrészről természetes vízpótlás van nagyon sok mellékvízfolyásokból akár szlovák, akár magyar területen, illetve a hazai vízpótlási lehetőségekből is plusz víz kerül a folyóba több helyről is.

Több százszoros a hígulás.

Így aztán itt nyilvánvalóan jóval kevésbé érzékelhető ez a szennyezés szerencsére” – hívta fel a figyelmet Siklós Gabriella.

Ettől függetlenül a vízügyesek folyamatosan dolgoznak, tette hozzá, március 13-a óta tart a fokozott figyelőszolgálat. Alacsonyabb vízszint esetén heti rendszerességgel mérik a vízben lévő nehézfém mennyiségét.

„Amikor pedig ott ismét rosszabbodik a helyzet egy-egy vízszintemelkedés miatt, akkor a mérések Magyarországon is napi rendszerességűvé válnak.

A magyarországi szakaszon sem a mérőcsoportok, sem pedig a figyelőszolgálatot ellátó kollégák nem tapasztaltak semmilyen pusztulást, nem éreztek semmilyen szaghatást, illetve bejelentést sem kaptunk horgászoktól, szerencsére továbbra is minden határérték alatti” – mondta a szóvivő.

A Felvidék.ma cikke szerint egyébként a szlovák vízgazdálkodási vállalat már több mint egy hónapja munkához látott, a bányamentőszolgálat pedig közvetlenül a bányában is megkezdte a munkát. A portál által megszólaltatott horgász szerint azonban a hatóságok tétlenkednek, ezért az Európai Bizottság elé viszi az ügyet. Országgyűlés - kisebb elváltozások a magyar szakaszon is vannak Keresztes László Lóránt (LMP) hozta fel a Sajó folyót ért ökológiai katasztrófát kedden napirend előtt az Országgyűlésben. Meglátása szerint nemcsak erkölcsi, de jogi értelemben is van tennivalója Magyarországnak, és mindannyiunk felelőssége, hogy a Kárpát-medence természeti kincseit megőrizzük - jelentette ki.

Tragikus és megdöbbentő természetpusztítás a szennyezés következménye a folyó néhány tíz kilométeres szakaszán. Mielőbb meg kell szüntetni a szennyeződést, ez az ügy szuverenitási kérdés is - vélekedett. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában kifejtette: az eset miatt másodfokú készültséget rendeltek el, azóta is folyamatos a vízminőség állapotának figyelése, az ellenőrzés, három helyen folyik a mintavétel. A folyó magyarországi szakaszán halpusztulást nem tapasztaltak. Legutóbb múlt héten voltak mérések - a szlovák féllel közösen is -, a következő épp kedden lesz. A súlyosan terhelt szennyezett szakasz a határtól több tíz kilométerre van, ezért a szlovákiaihoz hasonló mértékű szennyeződés nem mutatható ki itt, de kisebb elváltozások a magyar szakaszon is megfigyelhetők - mondta Orbán Balázs. Hozzátette: kérik és elvárják Szlovákia együttműködését az ügyben. (MTI)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt