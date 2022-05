Képviselői esküre jelentkezett Hadházy Ákos

Az április 3-án Zuglóban egyéniben győztes Hadházy Ákos nem vett részt a parlament alakuló ülésén és esküt sem tett, az ATV.hu információi szerint azonban jelentkezett a házvezetésnél, hogy utólag mégis esküt kíván tenni, így megkezdheti a parlamenti munkát, döntése alapján független képviselőként.

A politikus az ATV.hu megkeresésére meg is erősítette az értesülést, emlékeztetve, hogy korábban is így tervezte, hogy utólag tesz esküt. Hadházy Ákos azt is elárulta, nem kapott még időpontot az eskütételre.

Ismert, Hadházy Ákos eredetileg a Momentum-frakció tagja lett volna, ám miután a Momentum nem bojkottálta a nyitóülést, Hadházy Ákos pedig igen, eldőlt, hogy Hadházy Ákos függetlenként dolgozik majd a ciklus kezdetén.

A hétfői parlamenti nyitóülés idején Hadházy Ákos Kisvaszaron tett "alternatív esküt", majd a Kossuth téren tartott "fogadóórát", ahol kollaboráns pártnak nevezte a Jobbikot, az MSZP-t és az LMP-t is.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt