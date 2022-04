Parlamenti frakcióvezetők – Őket halljuk most négy évig a Tisztelt Házból

Sorra jelentik be megalakulásukat az új Országgyűlés képviselőcsoportjai, és egy kivétellel már azt is biztosan lehet tudni, hogy kik lesznek a frakcióvezetők a hétfőtől munkába álló parlamentben.

Kilenc képviselőcsoport lesz.

Fidesz – Kocsis Máté (117 fő)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón már bejelentette, hogy a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a kormányzati feladat felajánlását el nem fogadó Kocsis Máté lesz.

"A frakcióvezető úr jelezte, hogy továbbra is a frakció vezetését szeretné ellátni, ennek megfontolása után a miniszterelnök Kocsis Mátét kérte fel a Fidesz frakciójának vezetésére" – mondta akkor Gulyás Gergely.

Azóta hivatalosan is megalakult a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja, a 117 fős kormánypárti frakció a csütörtöki alakuló ülésen egyhangúlag döntött arról, hogy Kövér Lászlót jelöli az Országgyűlés elnöki tisztségére. A Fidesz-frakció egyhangú szavazással meg is szavazta frakcióvezetővé Kocsis Mátét. A frakcióvezető-helyettesi tisztségeket Vitályos Eszter, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor pártigazgató, Balla György frakcióigazgató és Ovádi Péter tölti be.

KDNP – Simicskó István (18)

A kisebbik kormánypárt parlamenti képviselőcsoportja élén sem lesz változás. Simicskó István az M1 televíziónak nyilatkozott: "Megtiszteltetés, hogy újraválasztottak a frakciótársaim, egyhangúlag. Igyekszem őket segíteni, lehetőséget adni számukra, hogy a parlamentben minél hatékonyabb és érdemibb munkát végezzenek."

DK – Gyurcsány Ferenc (15)

Várhatóan Gyurcsány Ferenc vezeti majd a Demokratikus Koalíció csoportját.

Momentum – Fekete-Győr András (11)

A párt újonnan került be a parlamentbe, korábbi elnöke és miniszterelnökjelölt-jelöltje vezeti a frakcióját.

Jobbik – Jakab Péter (10)

Jakab Péter is folytathatja frakciója élén.

MSZP – Tóth Bertalan (10)

Csütörtökön megalakult az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja, a szocialista képviselők a posztot eddig is betöltő Tóth Bertalant egyhangúlag választották frakcióvezetőnek. Újraválasztották frakcióvezető-helyettesnek Gurmai Zitát és Harangozó Tamást.

Az MSZP közleménye szerint a frakcióülésen döntés született arról, hogy a szocialista frakció részt vesz az Országgyűlés hétfői alakuló ülésén, és döntés született arról is, hogy a frakció tagjai részt vesznek a parlamenti bizottsági munkában is.

Párbeszéd – Szabó Tímea (6)

Teljes vezetőcsere lesz a Párbeszéd élén, mivel Szabó Tímea nem indul újra a társelnöki pozícióért a nyár végén-szeptember elején várható tisztújításon - írta a hvg.hu a párt belső Facebook-csoportjából származó Szabó Tímea-bejegyzés alapján. A portál forrása szerint Szabó Tímeát javasolja az elnökség frakcióvezetőnek.

A Párbeszéd-frakció pénteken tartja alakuló ülését, ezen választják meg a frakcióvezetőt is.

Mi Hazánk – Toroczkai László (6)

A Momentum mellett a másik új parlamenti párt frakcióját a pártelnök Toroczkai László vezeti majd. Frakcióvezető-helyettesekké Apáti Istvánt és Novák Elődöt választották a képviselők.

LMP – Ungár Péter (5)

Keresztes László Lóránt nem tartja meg pozícióját. Általános frakcióvezető-helyettesnek Csárdi Antalt választották az országgyűlési képviselőcsoport megalakulásakor.

Ungár Péter az ATV-ben beszélt céljairól: "Az a tapasztalatunk, hogy lehet valamilyen apró sikert elérni a parlamenti politizálással."

Alakulóülés hétfőn 11-től

A német nemzetiségnek is lesz egy képviselője a 199 tagú Országgyűlésben, amely május 2-án délelőtt 11 órakor alakul meg.

