Megszűnik a felmondási tilalom az egészségügyben

A felmondási tilalomról szóló jogszabályt először 2020 novemberében vezette be a kormány a koronavírus-járvány miatt, és néhány hónapos szünetet leszámítva, azóta is tart. De most május 31-gyel megszűnik – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az RTL Híradó megkeresésére.

Az egészségügyi dolgozók szakszervezete szerint a felmondási tilalom fenntartása már jó ideje indokolatlan volt. A jogszabály kivezetésével arra számítanak, hogy felmondási hullám indulhat meg, főleg a szakdolgozók, például az ápolók körében – nyilatkozta a csatornának a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke arra is felhívva a figyelmet, hogy vannak, akik már elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt, mégsem tudtak elmenni nyugdíjba. Soós Adrianna azt is hozzátette, olyanok is akadnak, akik már annyira kimerültek, túlhajszoltak, hogy semmiképp sem szeretnének az egészségügyben tovább dolgozni.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint az új kormánynak az elsők között a szakdolgozók fizetését kellene rendeznie, amivel szerintük elkerülhetők lennének az újabb felmondások – fogalmazott a csatornának Balogh Zoltán kamaraelnök.

Független Egészségügyi Szakszervezet számításai szerint mintegy 20 ezren hagyták el a szakmát a Covid-járvány alatt. Úgy látják, hogy a bérrendezés nélkül nemcsak bizonyos osztályokon, hanem a teljes ágazatban gond lehet.

