Húsvét előtt különösen fontos, hogy legyen elég véradó

Egy 4 napos ünnep nagyon nagy kihívás, ezért húsvét előtt és után is véradásra buzdít az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ).

„Ez a bizonyos rövidlejáratú készítmény az ünnepek utáni első-második napon lejár, ezért nagyon fontos, hogy még húsvét előtt jöjjenek azok, akik csak tehetik, és a lehető legközelebb hétvégéhez, szerdán, csütörtökön, valamint az ünnepek után kedden adjanak vért. A felhasználás szempontjából ez a 4 napos munkaszüneti időszak körülbelül másfél-két napos munkanapi felhasználás mennyiségével egyenlő” – mondta a főigazgató-helyettes.

Nagy Sándor hozzátette, hogy számos véradási helyszínen időpontfoglalásra is van lehetőség. Elmondta, hogy naponta 40-60 helyszínen biztosítanak véradási lehetőséget, a megyeszékhelyek és kisebb városok állandó pontjai mellett kiszállásos véradás is működik közösségi házakban és más intézményekben. Az időpontokról, helyszínekről az OVSZ honlapján lehet tájékozódni, illetve itt lehet időpontot is foglalni.

A szakmai főigazgató-helyettes kiemelte, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel azt kérik, hogy ha valaki a jelentkezését megelőző 2 hétben betegségre utaló tüneteket tapasztalt magán vagy igazoltan fertőzött személlyel találkozott, akkor ne menjen vért adni.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt