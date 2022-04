Útszűkületek, sávlezárások a 3-as metró felújítása miatt Pesten

Útszűkületekre, időszakos sávlezárásokra, forgalomterelésekre kell számítani 2022. április 11. - május 13. között több ütemben, a Váci út - Petneházy utca, Váci út - Róbert Károly körút és Üllői út - Szentkirályi utca csomópontokban - közölte a BKV.

A forgalomkorlátozásokkal járó munkavégzések során a felszíni autóbuszos pótlás biztosításához szükséges infrastruktúra kiépítése történik, az M3 metrófelújítás utolsó szakaszához kapcsolódóan.

A Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák állomások májusi forgalomba helyezése után a metrópótlás a Göncz Árpád városközpont – Kálvin tér útvonalra helyeződik át.

Első ütemben 2022. április 11 – 14. között:

A Váci út - Petneházy utca kereszteződésének környezetében sávszűkítés és sebességkorlátozás lesz érvényben.

A Róbert Károly körúton, az Árpád híd irányában a Váci úti kereszteződésnél egy rövid szakaszon megszűnik a szélső egyenesen haladó sáv forgalma.

A közlekedést előjelző táblák segítik.

A májusban átadásra kerülő állomásokról Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója az InfoRádiónak azt mondta, hogy ezek az utasok által látható és a számukra láthatatlan részek is megújulnak, még új dizájnt is kapnak. Akadálymentesek is lesznek a ferde lifteknek köszönhetően.

Látványtervek a három állomásról itt láthatók.

Nyitókép: BKV