Kipusztultak a halak két budapesti tóból

Mérgező anyag kerülhetett a Városligeti-tóba, és nem is csak annak halállományát pusztította ki, hanem a margitszigeti japánkert aranyhalait is. Élő példányokat is sikerült kimenteni - írja a Euronews.

A jelenségre ligeti kutyások figyeltek fel, a tavat tisztító szakemberek tájékoztatták őket arról, hogy mérgező anyag került a tóba, ezért szedegetik ki a haltetemeket. Hogy milyen anyagról van szó és hogyan került oda, még nem tudni.

A margitszigeti tó halai azért estek áldozatul, mert épp mostanság zajlik a japánkert tavainak tisztítása, emiatt a halakat megmentendő azokat áttelepítették a Ligetbe.

A cikk szerint valamilyen vegyszerről lehet szó.

Teknősök is érintettek.

Nyitókép: Faludi Imre