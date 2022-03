A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is segít az ukrajnai menekülteken

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Tiszakóródon állította fel saját segítőpontját, itt dolgoznak orvosaik, illetve innen osztják szét az adományokat. A szakorvosi ellátásban nemcsak a menekültek részesülnek, hanem a térség kistelepülésein élő gyerekek és fiatalok is. A szakmai segítségnyújtás részleteit Tiszakóród polgármesterével, Kósa Péterrel egyeztették, aki egyúttal öt falu családorvosa is. Március végéig Tiszakóródon működtette a katasztrófavédelem is az egyik befogadóközpontját.

A szervezet önkénteseihez eddig gyermekorvos-gyermekneurológus, nőgyógyász, bőrgyógyász, fül-orr-gégész szakorvos és fogorvosok csatlakoztak, de a lista folyamatosan bővül.

Tiszakóródra települt a szervezet mobil nőgyógyászati szűrőkamionja is.

Március végéig Tiszakóródon dolgozott a Gyermekmentő Szolgálat gyermekorvos-gyermekneurológus szakorvosa is, ahol a menekülteket, illetve a környéken élő gyerekeket, fiatalokat vizsgálta és kezelte. Összegzése szerint

a gyermekek túlnyomó többsége egészséges, de a fogazatuk nagyon rossz állapotban van. Problémás továbbá, hogy a menekült gyerekek oltási helyzete bizonytalan.

Legtöbbjüknek nincs oltási bizonyítványa, de még szüleiknek se. A feltett kérdésre, hogy milyen oltást kapott a gyerek, a legtöbbször az a válasz, hogy „nem tudom, valamit kapott a kórházban, amikor megszületett.”

A szervezet orvosai rendelkeznek az alapvető ellátáshoz szükséges gyógyszerkészlettel, amit részben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vásárolt, részben a szolgálat tagjai adtak adományba. A Gyermekmentő ezen kívül nagyobb mennyiségű gyógyszert is eljuttatott a határ menti települések családorvosi rendelőinek, illetve a határon túlra, kárpátaljai kórházaknak, valamint a Nagyváradon működő romániai egyesületén keresztül a környező ideiglenes befogadópontoknak. A Richter Gedeon Nyrt.-től adományba kapott, 16 millió forint értékű (gyermekek és felnőttek ellátására alkalmas) antibiotikumok mintegy felét küldték a határon túlra.

Nyitókép: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat