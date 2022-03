Újabb járványhullámot hozhatnak a menekültek? Ellentétes véleményen vannak a szakemberek

Az ATV Rendkívüli Start műsorának a vendége Rusvai Miklós virológus volt, aki elmondta, hogy nincs reális esélye annak, hogy az Ukrajnából érkező menekültekkel újabb járványhullám indulna el.

Nem csak vírusok, baktériumok is vannak laboratóriumokban, amelyek az egészségre veszélyesek lehetnek, Magyaroszágon is legalább kéttucat ilyen laboratórium van. Véletlenszerűen ilyen előfordulhat egy bombázás esetén, de az, hogy szándékosan tennének ilyet, nem valószínű – mondta Rusvai arra a kérdésre reagálva, hogy mekkora esély van arra, hogy az orosz–ukrán háború kapcsán biológiai fegyvernek minősülő baktériumok, vírusok kiszabadulhatnak. De a virológus azt is hangsúlyozta, hogy biológiai fegyvereket DNS módosítással állítanak elő baktériumokból (ami tiltott tevékenység), szóval ezek nem minősülnek biológiai fegyvernek.

Póta György gyermekorvos vitatkozna Rusvaival az újabb járványhullámmal kapcsolat általa elmondottakkal. Szerinte nem jó Ukrajnában az átoltottság, ezért számolnak egy újabb hullámmal – erről beszélt az ATV Rendkívüli Startban.

A gyermekorvos arról is szólt, hogy Covid-, influenza- és kanyaró elleni oltást adnak a menekült gyerekeknek. Ezek azért is fontosak, mert legyengült szervezetekre egy többnapos 40 fokos láz kiemelten veszélyes lehet.

