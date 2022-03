Sok menekült nem tudja, hogyan tovább - beregsurányi helyzetkép

A beregsurányi ideiglenes állomásra alapvetően azokat várják, akiknek rendezettek a papírjaik. A határról közvetlenül szállítják a menekültek erre a segítségnyújtási pontra. Az ide érkezők vagy tudják már, hogy hova mennek tovább, és meg is van, hogy ki viszi őket el, vagy csak meg kell várniuk, hogy megérkezzenek értük, így ez találkozási pont is nekik – mondta el érdeklődésünkre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat veszélyhelyzet-kezelési munkacsoportjának vezetője.

Szabján Imre kifejtette: vannak olyanok, akiket a rokonok, ismerősök várnak, így az ideiglenesen állomáson csak megszállnak, mielőtt továbbindulnak. Magyarország mellett Csehországba, Lengyelországba és más helyekre is útnak indulnak az Ukrajnából érkezettek. Egy másik csoportot azok alkotnak, akik ugyan tudják, hogy hova szeretnének eljutni, de nem tudják, hogy hogyan jussanak el. Őket úgy próbálják segíteni, hogy a célállomásig, vagy legalább egy köztes állomásig – Budapestig, Miskolcig, Nyíregyházáig – elviszik, és a falugondnoki buszokkal vagy akár önkéntes felajánlásokkal össze tudjuk őket kapcsolni őket.

„Vannak olyanok is, akik elmenekültek a háborús helyzetből, viszont nem tudják, hogy hogyan tovább, nem tudják, hogy hogyan kezdjék újra az életüket. Ebben próbáljuk őket támogatni. Akár 2-3 napig is el tudjuk itt szállásolni őket, de ha ennyi idő alatt nem oldódik meg a helyzetük, nem körvonalazódik egy út számukra, akkor egy más típusú ellátásban, keretrendszerben igyekszünk nekik segítséget nyújtani. Akár saját intézményrendszeren belül tudunk szállást biztosítani nekik, mondjuk középtávon lakásokba, intézményekbe, de családoktól is érkeztek felajánlások, hogy befogadnának menekülteket. Ezeket a felajánlásokat igyekszünk összekötni a helyben jelentkező szükségletekkel igényekkel” – ismertette a szervezet munkájának egyik részét.

Szabján Imre kiemelte: az előző éjjel sok gyerekes család érkezett Beregsurányba, emellett voltak idősek, nehezen mozgók, fogyatékkal élők, különböző egészségi problémákkal rendelkezők. A hosszú menetelés és várakozás miatt a menekültek átfagytak. Az állomáson a mobil konyhától kezdve átmeneti befogadón át melegedő pontig mindenben igyekeznek segíteni nekik. A szakember szerint még nem működik teljes kapacitással az állomás.

„Már most is sok olyan emberrel találkoztunk, akik tanácstalanok. és azon túl, hogy örülnek., hogy átértek a határon, nem tudják, hogy hogyan tovább.

Feltehetően majd fokozódhat a helyzet, de nagy bátorság kell, hogy az ember most jósolni próbáljon. Azt gondoljuk, hogy fel kell készülni a legrosszabb változatokra is, így jelenleg még nem használjuk ki a teljes kapacitását a szervezetnek” – mondta a munkacsoport-vezető. Hozzátette: olyan méretű eseménnyel állunk szembe, amit ritkán él meg az ember.

Beregsurányba már sok adomány érkezett, most a tárgyi felajánlások helyett inkább pénzre lenne szükség, hiszen abból mindig azt tudják megvenni a menekülteknek, ami a legfontosabb. Hozzátette azt is, hogy tolmácsokra folyamatosan szükség van a helyszínen, előfordul, hogy egyszerre 2-3 tolmács sem elég. Vannak, akik fuvarokkal segítenek, egy cég pedig konténereket ajánlott fel. Adományok gyűjtése Segíteni az adomanyozz.hu oldalon online átutalással, vagy a 1350-es adományvonal hívásával lehet. Közvetlen átutalásokat a 11784009-20200776 számú számlán, külföldről (euróban) érkező befizetést a 11763842-00104881 számlaszámra (IBAN: HU34 1176 3842 00104881 0000 0000 Swift kód: OTPVHUHB) fogadja a Szeretetszolgálat. Aki egyéb felajánlást tenne, vagy kapcsolatba szeretne lépni a Szeretetszolgálat illetékeseivel, a karpataljaert@maltai.hu e-mail címre írhat.

Nyitókép: Tabajdi Bence