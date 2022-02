Asztali számítógép és laptop ‒ Használati szokások és gépválasztás (x)

Az utóbbi években a laptopok iránti érdeklődés jócskán megnőtt az asztali gépekkel szemben, akár az új, akár a használt számítógépek piacát tekintjük. Nem is csoda: már a pandémia előtt kezdett terjedni a rugalmas, bárhonnan megszervezhető munkavégzés, elérhetővé váltak az olcsóbb utazások, így a „digitális nomád” életmód, az irodákban is gyakrabban törekedtek maximális helykihasználásra. A pandémia óta pedig a home office és a digitális oktatás miatt váltak keresetté.

Csakhogy az asztali számítógépek, vagyis PC-k kora még nem járt le, számtalan olyan feladat van a komolyabb grafikai munkáktól elkezdve, ami miatt előnyösebbek, mint a laptopok. Mielőtt döntenénk az asztali számítógép és a laptop között, alaposan gondoljuk át, hogy mire, hol, milyen körülmények között szeretnénk használni. Azt is, hogy miként választjuk ki a használt vagy új gépek közül az optimálisat. Ehhez adunk néhány támpontot.

Miért laptop? Miért ne laptop?

A laptopok praktikuma abban rejlik, hogy viszonylag könnyen hordozhatók, kis helyet foglalnak, és ha éppen arra van szükség, egy fiók mélyére eltüntethetők. Ezen felül semmi olyan paraméterrel nem rendelkeznek, amelyet egy PC ne volna képes felmutatni. Ezért alapvetően akkor érdemes laptopot választani, ha a számítógép mozgatásának szerepe lesz, ha a kihasználhatóságát fokozza a mobilitás lehetősége.

Attól függően, hogy milyen körülmények között szállítjuk a laptopot ‒ kézben, vállon, tömegközlekedéssel, autóval vagy kerékpáron ‒ választhatjuk ki a méretét, illetve, ha szükséges, kereshetünk szuperkönnyű vagy ultravékony modelleket.

Ha minél változatosabb módon kell dolgozni rajta, használt laptop vásárlása esetén érdemes speciális modellekben gondolkodni: ilyen például a 180 vagy 360 fokban kihajtható fedél, a különféle módokon megvalósítható felállíthatóság (sátor, hasra fektetett és tablet mód). Praktikus lehet még az a termékcsoport, amelyet ketté vehetünk, vagyis a monitor leválasztható (a hivatalos neve hibrid, hiszen átmenetet képez a tablet és a laptop vagy notebook között).

Ám ha legtöbbször az íróasztalnál ülve használjuk a számítógépet, sokat kell mindeközben nézni a monitort, esetleg extrém sokat kell gépelni, akkor a laptop hosszú távon kényelmetlen lehet. Hiszen a monitorja nem emelhető és nem forgatható oldalirányban, és ha az egész gépet megemeljük valamilyen eszközzel annak érdekében, hogy a monitorra való rálátás kényelmes legyen, akkor a klaviatúra is magasan lesz, ami egy idő után fárasztóvá teszi a munkát. A tömörített/lebutított klaviatúrán való gépelés nem mindig teljesíti a hozzá fűzött reményeket. Mindkettő áthidalható ugyan kiegészítő monitor, billentyűzet és egér alkalmazásával, de ez összességében költségesebb megoldás, és a használati előnyök egy része is sérül (például nem lehet egy mozdulattal elrakni a számítógépet).

Miért az asztali számítógép? Miért ne PC?

Ha olyan a munka, amelyhez mindenképpen a nagy monitor kényelmes, ha fontos, hogy jól lássuk részleteket és sokat szemléljük emiatt a monitort, az igazán ergonomikus választás mindenképpen az asztali számítógép. A PC-hez csatlakoztatott, igény szerint kiválasztott monitor szabadon beállítható úgy, hogy a test- és fejtartásunkhoz illeszkedjen, hosszú távon is ergonomikus és kíméletes legyen. A géphez a billentyűzetet is úgy választhatjuk ki, hogy az kézre eső legyen, a gombok felépítését és lenyomási tulajdonságait tekintve komfortos.

A laptopot választók gyakran esnek abba a hibába, hogy elhanyagolják a dolgozósarok kialakítását, például home office esetén, és a kanapén vagy a fotelben ülve, ölben tartott gépen dolgoznak, napi több órán át. Ezzel szemben, aki asztali gépen dolgozik, nem kerülheti el, hogy beszerezzen egy, a gép részegységeinek tárolására alkalmas asztalt vagy számítógéptartó bútort. Ez nem csak egészségmegőrzés szempontjából lényeges, ugyanis a dolgozósarokhoz való leülés lelkileg is felkészít a munkára, valóban segíti a ráhangolódást, a koncentrációt. Ez egy kisebb lakásban talán fejtörést okozhat, hol helyezzük el a PC-t és az íróasztalt, de ma már számos praktikus és olcsó megoldást találhatunk akár a Vaterán is a dolgozósarok kialakításához.

Ha a munkán kívül a szórakozást is az asztali gépen kívánjuk megvalósítani ‒ filmnézés, játék, zenehallgatás stb. ‒ egyrészt alakítsuk úgy a dolgozósarkot, hogy kissé távolabb kényelmesen le lehessen ezekhez ülni, másrészt mérd fel ezek támogató lehetőségeit is (játékkonzol, projektor, hangfal stb.).

Az asztali számítógép mellett szóló legfontosabb érv

Ha csak dokumentumokkal dolgounkl és a netes böngészőt használjuk a PC-n, nincs igazán jelentősége, de ha bármi másra (filmnézés, játék, prezentációk készítése, grafikai tervezés, tördelés, videógyártás stb.) is munkára akarjuk fogni, bizony nem elhanyagolható szempont, hogy az asztali számítógépek alkatrészei nem integráltak, vagyis viszonylag kevés erőfeszítéssel cserélhetők. Így a gép konfigurációja bizonyos határokon belül igény szerint változtatható. Sőt, a hardverkörnyezet bővíthetősége, a könnyebb fejlesztési lehetőségek miatt az asztali gép teljesen személyre szabható. Míg, ha laptopot veszünk, kénytelen vagyunk kompromisszumokat kötni.

Ha eldöntöttük, melyiket választjuk, érdemes szétnézni a használt termékek között is. Az online piactereken számtalan használt laptop és PC között is válogathatunk. Érdemes olyan helyen böngészni, ahol tájékozódni lehet az eladóról, megnézhetjük az előző tranzakcióit, sőt, a korábbi vásárlók véleményét is elolvashatjuk, például a Vaterán, ahol biztonságos felületen, regisztrált eladóktól vásárolhatunk, és pénzvisszafizetést is kérhetünk, ha nem vagyunk elégedettek a vásárlással.

Nyitókép: vatera.hu