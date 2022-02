Baljós előrejelzés: felfut itthon az autólopások és -feltörések száma

"Jogilag nem szűnt meg a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület (NAKE), csak éppen nem működött, viszont az egész lelkét adó bejelentő oldal valóban leállt, és így tulajdonképpen a tevékenységünk is. Az oka egyszerű volt, radikálisan lecsökkent a lopások száma az országban, így az áldozatok bejelentései is elapadtak, támogatást is alig kaptunk. Igazi Kánaán köszöntött be, alig volt szükség ránk, többek között azért, mert fantasztikus munkát végzett a rendőrség" – mondta a vezess.hu-nak Vezda László, az egyesület vezetője.

Most azonban szerinte vége ennek az állapotnak, és újra jönnek az autólopások és -feltörések. A Facebook-oldalukon már november óta emelkedik a megkeresések száma, de a szervezetet támogató Pajzs biztonságtechnikai cég is azt tapasztalja az ügyfelei körében, megnőtt a közelmúltban a lopási kísérletek száma.

A jelenség hátterében a gépjárműiparban tapasztalható alkatrészhiányt vélik meghúzódni, mert emiatt fellendül a lopott autók és a lopott autókból kiszedett alkatrészek iránti kereslet. A másik ok pedig az, hogy új autókból sincs választék, drasztikusan csökkent az új személyautók gyártása is az alkatrészhiány miatt.

Németországban már nyitogatják ki a motortereket, mert a 2-3 ezer eurós motorvezérlő elektronikákat el tudják adni a chiphiány miatt; itthon is kormányművet, légzsákot,

egyebeket szerelnek ki már a kocsikból.

A szakemberek azt jósolják, hogy nagyon gyors felfutás lesz, azt is elképzelhetőnek tartják, hogy az 1995 és 2008 között tapasztalt állapotokat is felül fogja írni a mostani helyzet, mert annyira rossz a környezet.

Nyitókép: Chanin Wardkhian/Getty Images