Lebilincselő sorozatot indít a fővárosi rendőrség – videó

A budapesti rendőrök – követve a kommunikációs trendeket – egyedülálló podcast-sorozattal jelentkeznek. A Budapesti Zsaruk február 17-én debütált első adásával, melyet hetente láthatnak és hallgathatnak az érdeklődők.

A két műsorvezető Gál Sándor rendőralezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztály vezetője, és Szabó Gergely rendőrfőtörzsőrmester, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozója lesz. Ők fogadják a stúdióban a szakmai és közéleti vendégeket. A cél, hogy kicsit közelebb hozzák az emberekhez a budapesti rendőröket, illetve a rendőri hivatást – ismertette Nothoff Ingrid rendőrőrnagy elárulva, hogy az érdekes beszélgetések mellett tematikus adásokkal is készülnek, amikor konkrét bűnügyek kerülnek bemutatásra. „Kiváló nyomozóink vannak, akik régi ügyeket vittek, és most ezeket is fel fogjuk dolgozni egy-egy adásban” – jegyezte meg.

A BRFK kommunikációs osztályának munkatársa néhány témát is elárult. Például, hogy szó lesz a csepeli emberölésről, ahol az áldozat zsebében volt egy magnószalag. Tervben van, hogy vendégül lássanak mesterlövészt, valamint más szakembereket, köztük olyat például, aki a sorozatgyilkosok lelki világát vizsgálja, vagy poligráffal foglalkozik. A rendőrök az adásokban sportolókkal, olimpikonokkal is beszélgetni fognak. És nem titkolt cél az sem, hogy a bűn- és a balesetmegelőzést is belecsempésszék a műsorokba, de csak indirekt mód – tette hozzá Nothoff Ingrid rendőrőrnagy.

A Budapesti zsaruk minden csütörtökön 13 órakor jelentkezik a Facebookon, a BRFK Információs Portálon, a rendőrség YouTube csatornáján és a megszokott podcast csatornákon.

Nyitókép: PoliceHungary/YouTube