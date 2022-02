Sztrájk körvonalazódik a Molnál

Az Olajipari Szakszervezet, a Mol Vegyész Szakszervezet és a Mol Bányász Szakszervezet közös közleményében arról számolt be, hogy az elmúlt napokban a Mol Nyrt. és a szakszervezetek közötti bértárgyalásokat a munkáltató megegyezés nélkül lezárta, és egyoldalú végrehajtást jelentett be, mert ugyan az álláspontok közeledtek, de a munkáltató a szakszervezetek és a dolgozók számára elfogadható mértékű bérfejlesztést ajánlani nem tudott.

Az egyoldalúan végrehajtott bérfejlesztés - a karácsonyi jutalom nagyobb, meghatározott rész alapbéresítésének hatásával együtt - dolgozónként átlagosan 7,1-7,9 százalékos bérnövekedést jelent.

Mindez azonban, figyelembe véve a piaci környezetet, a munkáltató elmúlt évi eredményeit és a munkavállalói felelősségi köröket, a szakszervezetek számára elfogadhatatlan. A Mol Nyrt. munkavállalói a bérfejlesztés mértékét kevésnek tartják, elosztási rendszerével, a karácsonyi jutalom alapbéresítési szándékával nem értenek egyet. Mol: több hetes egyeztetés volt A Mol azt közölte, a társaság több hetes egyeztetés után döntött a béremeléséről: 7 százalékkal növelik a teljes juttatási csomagot. Ezen felül megtartják a nagyértékű béren kívüli juttatásaikat és bevezetnek új családbarát intézkedéseket is.

Hozzátették, az átlagon felüli, évi 700 000 forintos cafeteria, a korai nyugdíjazást biztosító vállalati hűségprogram, az életbiztosítás és az egészségbiztosítás mellett extra szabadnapokat biztosítanak az újdonsült apáknak, az egyedülálló szülőknek és a lombikbébi programban résztvevő nőknek. A 30 éven aluli munkavállalóknál pedig átvállalják a Diákhitel-tartozás felét.

A Mol kommentárjában kiemelte, a következő napokban részletesen is bemutatják a munkavállalóiknak a javadalmazási stratégiát, amellyel a speciális élethelyzetben lévő kollégáik támogatása mellett erősítik a cég versenyképességét és a választ adnak a munkaerőpiaci kihívásokra is.

