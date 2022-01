Benkő Tibor: közvetlen veszély nem fenyegeti Magyarországot az ukrán válság miatt – a nap hírei

Februárban is folytatódnak az oltási akciónapok – jelentette be az oltási munkacsoport vezetője. György István elmondta: a kormány döntése értelmében továbbra is időpontfoglalás nélkül lehet kérni a vakcinát csütörtök és péntek délután, valamint szombaton a központi oltóhelyeken. Decemberben több mint 1,4 millió, az év első heteiben pedig további 420 ezer oltást adtak be az akcióhetek keretében.

Az elmúlt 24 órában 19 213 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. 64 beteg halt meg a kór szövődményeiben. 3267 beteget ápolnak kórházban, közülük 164-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma megközelíti a 216 ezret.

Négy régió kivételével egész Európa a legsúlyosabb járványkategóriába került az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ legfrissebb térképén. Két lengyel és két román régió az eggyel alacsonyabb vörös kategóriában található. A sötétvörös kategória azt jelenti, hogy ezeken a helyeken az elmúlt két hétben százezer főre több mint 500 regisztrált fertőzött jutott.

Nem figyelmeztet, azonnal megbírságolja a fogyasztóvédelmi hatóság azokat az üzleteket, amelyek nem tartják be az élelmiszerárstop szabályait. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese közölte: a bírság összege 50 ezertől akár több millió forintra rúghat. A fogyasztóvédelmi szakemberek a kisboltoktól a piacokon át a hipermarketekig mindenütt vizsgálódnak majd, ahol élelmiszert lehet venni, így az online shopokban is.

Az ukrán válság miatt Magyarországot közvetlen veszély nem fenyegeti – jelentette ki a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta ugyanakkor, hogy más államokkal ellentétben Magyarország nem igényli, hogy ide NATO megerősítő erők jöjjenek. Benkő Tibor elmondta: a honvédség értékelése szerint az ukrán határ menti orosz haderőátcsoportosítások nem utalnak arra, hogy Oroszország le akarná rohanni Ukrajnát. Kitért arra is, hogy nemzeti érdek a hazai fegyverfejlesztést és -gyártást. Hozzátette: a honvédség ellátásának biztosítása mellett a hadiipar húzó ágazata tud lenni a nemzetgazdaságnak.

Október és december között 4 millió 687 ezren dolgoztak a 15-74 éves korosztályban. Ez 65 ezerrel több mint az előző év azonos időszakában – ismertette a KSH. Az elsődleges munkaerőpiacon nőtt a foglalkoztatottság, míg a külföldön dolgozók száma csökkent.

Több mint 18 ezer munkavállaló bére emelkedik a Volánbusznál január 1-jétől visszamenőleg. A társaság közölte, hogy az alanyi jogon járó, 10 százalékos alapbéremelésen túl további bérnövekedési intézkedések is életbe lépnek, miután a kollektív szerződés megkötésére jogosult Közúti Közlekedési Szakszervezettel aláírták a megállapodást az idei bérfejlesztéséről.

Március 16-tól megújul a Digitális Jólét Alapcsomag. A kedvezményes internet-előfizetésnél az elérhető maximális letöltési sebességet 4 megabitről 30-ra, a garantált letöltési sebességet pedig 1 megabitről 7,5-re emelték. Solymár Károly Balázs, digitalizációért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy megszűnik az a felhasználókat érintő feltétel, amely szerint az alapcsomagra csak azok fizethettek elő, akiknek az azt megelőző egy évben nem volt internet-előfizetésük, így a kedvezményes internet mindenki számára elérhetővé válik.

Újabb négy jelölőszervezetet vett nyilvántartásba az áprilisi országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Ezzel 38-ra emelkedett a jelölőszervezetek száma. Az április 3-ai parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.

Már kérhető a külképviseleti névjegyzékbe vétel, ugyanakkor a Nemzeti Választási Iroda arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány miatt változhat a szavazást lebonyolító külképviseletek száma. A választási iroda honlapján közzéteszi a külképviseleti választási irodák címét, változás esetén pedig frissíti a listát.

Az ellenzéki pártok azt kérik, hogy az április 3-i országgyűlési választással egy időben tartsanak népszavazást a Fudan Egyetemről és az álláskeresési járadék időtartamának meghosszabbításáról. Gér Mihály, a Pest megyei 10. választókerület ellenzéki képviselőjelöltje arra kérte az illetékes hivatalokat, hogy számolják össze a szavazatokat, és írják ki április 3-ra a népszavazást.

Olaszországban eredmény nélkül zárult az államfőválasztás negyedik fordulója is a római parlamentben. A legtöbb érvényes szavazatot Sergio Mattarella távozó elnök kapta. A választás holnap folytatódik.

Elégedetlen a biztonsági garanciaigényeire kapott amerikai válaszokkal Oroszország. Az orosz külügyminiszter azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin elnök dönt majd a következő lépésekről.