Jakab Ferenc: a járványok kora kezdődik most el

Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológusa egy minapi webkonferencián annak a véleményének adott hangot, hogy a mostani világjárvány csupán belépő a következő évtizedek járványos időszakába. Az Mfor tudósítása szerint úgy vélekedett, a koronavírus nem volt ismeretlen korábban sem, csak a kutatási eredményeknek hála sikerült eddig úrrá lenni rajta.

Az omikronról is szólt, az szerinte 20-30-szor fertőzőbb az eredeti vad vírusnál, épp ezért fontos az oltottság, hisz azzal magunkat és környezetünket is védjük, valamint

a variánsok kialakulását is akadályozza.

Úgy látja, az ázsiai, afrikai oltatlanabb területeken szabadon terjed a vírus és alakulnak ki újabb mutánsok, ezek pedig újabb hullámokat indíthatnak el; szükséges tehát a védekezésre is globális feladatként tekinteni, nem csupán a negyedik oltást hajszolni, hanem az elsőt beadni mindenhol.

Az omikron variáns ellen is már csak 70-75 százalékos a vakcinák hatékonysága, igaz, 100 százalékos vakcina soha nem lesz - mondta még.

Aláhúzta, a megfertőződés általi védettség rövid, legfeljebb 3-4 hónapos, és arra is emlékeztetett, hogy az oltás nem a megfertőződés, hanem a súlyos betegség ellen véd meg, ami jó az egészségügy terheltsége szempontjából is.

A webes eseményen Szekanecz Zoltán, a Debreceni Tudományegyetem reumatológusa, immunológusa arról beszélt, hogy

a fertőzötteknek is oltani kell, a vakcina ugyanis mindenkinél javítja a védelmet; egy hetet kell várni a fertőzöttség után, és a láztalanság is kritérium.

A negyedik oltást jelenleg csak az autoimmun- és a daganatos betegeknek ajánlja (Sinopharmot nem ajánl nekik vagy legfeljebb ha nyugalomban van a betegségük; ugyanez volt az álláspont a Szputnyik V-vel kapcsolatban is.) Ne kontárkodjunk! - 9,5 millió virológus országa Jakab Ferenc felhívta a figyelmet, hogy nem szabad kontárkodni, 9,5 millió virológus országa lettünk, de ő sem szól bele a sebészek és szemészek dolgába, ugyanezt várja el másoktól is. Aláhúzta, a sajtóban gyakran a tudományos cikkek "preprint" változata jelenik meg a sajtóban, vagyis nem teljesen tudományosan ellenőrzött információk is megjelenhetnek kutatási eredményekként. Az elmúlt két év alatt ugyanakkor szerinte meg lehetett tanulni azok nevét, akiknek érdemes hinni a koronavírussal kapcsolatos kérdésekben.

Nyitókép: Sóki Tamás