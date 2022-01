Márki-Zay Péter: a kutyapárt és Gattyán György is a Fidesz céljait szolgálja

Könyörgött a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak, hogy vegyenek részt az előválasztáson, még azt is megígérte, hogy a listán kiharcol nekik egy helyet – mondta Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Az új pártot alapító és az ellenzéknek együttműködést ajánló Gattyán Györgyről azt mondta, ő szívesen leül tárgyalni bárkivel, aki komolyan támogatni akarja a kormányváltást és abban akar partner lenni, hogy Orbán Viktort leváltsák, de ehhez ne nyílt levelet küldjön neki a milliárdos, hanem hívja fel személyesen.

A miniszterelnök-jelölt szerint mindenki, aki az előválasztás óta vagy azon kívül akar indulni a választáson, az a Fidesz céljait szolgálja ki, hogy megosszák az ellenzéki szavazatokat, ezért ebből a szempontból Gattyán György és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ugyanaz.

Márki-Zay Pétert a TikTok-csatornájáról is kérdezték, erre azt mondta, amíg az ember nem csinál magából bohócot, addig ez a platform is rendben van, a jó cél érdekében erre is hajlandó. Szerinte fontos odafigyelni arra, hogy a fiatalok mit szeretnének, ő maximálisan nyitott erre is.

Az egészségügyről úgy nyilatkozott, hogy szerinte éppen a Fidesz készül arra, amivel őt vádolják most: fizetőssé tenni.

Azt mondta, a magánkórházakat is be kell vonni az állami ellátásba, mert ez az embereknek jogos kérése, ha már az állami egészségügyben hat héten belül nem lehet bejutni egy képalkotó vizsgálatra. Szerinte ugyanis sok ember éppen a hosszú várólisták miatt hal meg ma Magyarországon. A miniszterelnök-jelölt kifejtette, hogy ma 4-5 százalék között van GDP-arányos a kormányzati költekezés az egészségügyben, ezt az uniós szintre, 7 százalékra fel kell vinni. Az ellenzék kiszámolta, hogy 2-300 milliárddal lehet évente emelni az egészségügyi kiadásokat négy év alatt ahhoz, hogy ezt elérjük. Horváth András

„Jó, tudom, lájkverseny van, meg kampány van, mindig valami bődületeset kell mondani ahhoz, hogy folyamatosan a felszínen legyél. Na de ilyen módon? Ilyen eszközökkel? Társadalmi csoportok és politikusok sértegetésével, megalapozatlan információk terjesztésével, közhelyes ígéretcunamival, konkrétumok nélküli árulózással? 7. frakció? Milyen alapon?" – írta Horváth András.

Az április 3-ra kitűzött választási időpont kapcsán a miniszterelnök-jelölt úgy fogalmazott, az ellenzéknek sűrű a programja. Az elkövetkező napokat arra kell használni, hogy az ellenzék fegyelmezett rendben, óramű pontossággal végrehajtja a központi tervet, amivel eljuttatják a pozitív üzeneteiket a választókhoz – hangsúlyozta.

Arra a felvetésre, hogy folytatja-e a nagy vihart kavaró vasárnapi élő bejelentkezéseket Facebook-oldalán, Márki-Zay Péter azt mondta: szerinte

az embereknek hozzá kell szokni, hogy őszintén kezelik ezeket a kérdéseket is, mint mondjuk a cigányság vagy a melegek ügyét.

A felvetésre, hogy miért emelte ki a Fidesz „tisztességes zsidó” tagjait a legutóbbi videóban. Márki-Zay azt mondta, „nem hiszi”, hogy ezzel ő felháborodást váltott volna ki, és nem ő, hanem a Fidesz használja a zsidóságot alantas politikai célokra. "Szokjanak hozzá, hogy ezekről őszintén fogunk beszélni” – mondta az ellenzék kormányfőjelöltje, és hozzátette, szerinte nem tapintatlanság bárkinek a származását taglalni, esetleg számba venni, és közölte, ő "nem zsidózott".

„Itt nincsenek oldalak, tisztességes magyar emberek vagyunk, és tessék elfogadni, hogy a zsidók, a cigányok, a melegek is ugyanolyan tisztességes magyar emberek” – jelentette ki, és nem tartja jogosnak a felháborodást, és amikor ilyesmiről beszél, mindig a Fidesz álszentsége ellen tiltakozik. És az lenne jó, ha olyan országban élnénk, ahol mindenki szabadon, büszkén felvállalhatná az identitását.

Kutyapárt: nem könyörgött nekünk

Márki-Zay Péternek a műsorban elhangzott, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot érintő kijelentésére a Facebookon reagált Kovács Gergő, a párt elnöke.

"Az ellenzéki szavazók megosztása. Mondja ő, aki vélt Fidesz-szavazó-kompatibilis dumákat tol nekünk és nála inkább senki nem »osztotta meg« az ellenzéki szavazókat mostanság. Ami az interjúban nem igaz: nem könyörgött nekünk, hogy vegyünk részt az előválasztásban, nem beszéltünk vele ilyenről. Miért kell a valóságtól eltekinteni, ha mond valamit? Nem lehetne valaki más az ellenzéki jelölt, aki nem ilyen? – áll a posztban.

