Zacher Gábor: napokon belül megugorhat itthon a fertőzöttek száma

Nem tudjuk, hogy a forgalomban lévő oltások mennyire tudják majd kicselezni az omikront, de bízhatunk abban, hogy nem okoz majd olyan súlyos megbetegedést, mint a delta variáns – erről beszélt a Portfolio tudósítása szerint Zacher Gábor toxikológus az RTL reggeli műsorában.

A szakember szerint egyelőre úgy tűnik, hogy az omikron nem okoz majd olyan súlyos megbetegedést, mint a delta variáns, és bizakodásra ad okot, hogy a Pfizer új oltóanyaga egészen előrehaladott állapotban van, és a különböző antitest-terápiák is hatásosnak bizonyulnak az omikronnal szemben, illetve a Pfizer és a Moderna szájon át szedhető gyógyszereit már engedélyezték néhány országban.

Az oltásnak is fontos szerepe marad a járvány elleni küzdelemben, a szakember arra is figyelmeztetett, hogy amíg lesznek alacsony átoltottságú helyek Ázsiában, Afrikában, addig új variánsok is megjelenhetnek.

"Nem mindegy, hogy valaki honnan indul el, egy makkegészséges háromszor oltott embernek is lehetnek panaszai, enyhe, közepesen súlyos tünetei a betegségtől, de kicsi az esélye, hogy kórházba, lélegeztetőre kerül vagy bele is hal. Viszont akinek – akár a koránál fogva – több alapbetegsége is van, esetleg elhízott vagy más rizikófaktorokkal rendelkezik, az hiába kapja meg a három oltást, magasabb kockázattal néz szembe a betegséggel" – mondta az orvos, és hozzátette: vízkereszt után néhány nappal láthatjuk meg, hogy mit okoztak a szilveszteri összejövetelek, bulik a járvány dinamikájában, sejthetően ekkor látszik majd meg a fertőzöttek számában a megugrás.

Nyitókép: Bruzák Noémi