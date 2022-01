Kétszer kétsávos útszakasszal folytatódik az M2-es fejlesztése

Miután 2019-ben elkészült a fővárostól Vác-dél csomópontig az M2-es négysávossá alakítása, nemrég az északabbra fekvő Nőtincs Rétság-észak szakasz és a még északabbra található drégelypalánki komplex pihenőhely tervezőit választották ki (az előbbit a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-UTIBER Kft.-UNITEF'83 Zrt. konzorcium, utóbbit pedig a RODEN Mérnöki Iroda Kft. tervezi meg).

Legutóbb pedig, továbbra is a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) megbízásában találtak tervezőt a Vác-dél és Vác-észak csomópontok közötti mintegy 10 kilométernyi pálya bővítéséhez - írta a magyarepitok.hu. Az érintett, tíz kilométeres szakaszon a jelenleg kétsávos (helyenként háromsávos) szakasz válik négysávossá és bővül leállósávokkal. A kiírás szerint a projektet az M2-es Budapest és Vác közötti korábbi fejlesztésével összhangban kell megterveznie a nyertes RODEN Kft.-nek.

A nyomvonal már adott, és a keresztező hidakat már az 1990-es években is a 2x2 sávos utat előkészítve építették meg.

A projekt most négy meglévő különszintű csomópontot is érint, továbbá egy új pihenőhelyet is kialakítanak.

