Novák Katalin: ez nem magánszám

Novák Katalin megtisztelőnek nevezte, hogy Magyarország első női köztársasági elnöke lehet, amennyiben a parlament támogatja. A Magyar Hírlapnak adott interjúban azt mondta: ennek a személyén messze túlmutató jelentősége van.

„A kormányzatban nyolc éve vezetőként képviselem a magyar családok, gyermekek ügyét, amelynél megítélésem szerint nincs fontosabb, sorsdöntőbb kérdés. Másrészt nőként tölthetem be ezt a tisztséget, ami a történelmünkben először fordul elő, és ez különös felelősséget ró rám. Természetesen nemcsak a nők, hanem a férfiak, az egész magyar nemzet köztársasági elnöke leszek” – fejtette ki.

Úgy fogalmazott, az államfői tisztség azt is jelenti, hogy az embernek úgy kell viselkednie, olyan értékeket kell képviselnie, amelyek mások számára is követendőek lehetnek. Bízom benne, hogy meg fogok felelni ennek az elvárásnak – emelte ki.

Elárulta, hogy gyermekeivel is beszélgetett az elmúlt időszakban a jelöltségről.

+A férjemmel a hivatalba lépést megelőzően ünnepeljük majd a húszéves házassági évfordulónkat. Hálás lehetek azért, és szerencsésnek is érzem magam, hogy két évtizedes házassággal a hátunk mögött vághatunk bele ebbe a közös feladatba. Ő lesz az első köztársasági elnöki férj titulussal rendelkező férfi az országban, ami azért is fontos, mert bár a jelöltséget én vállaltam, a tisztséget én fogom betölteni, ez nem magánszám, nem one-woman show. A családunkról is szól, és kiemelten a férjemről.”

Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli miniszteri posztról januártól távozik, de biztos abban, hogy a családpolitika biztosan jó kezekben lesz a jövőben is.

Nyitókép: Novák Katalin/Facebook